Çavuşoğlu'ndan ABD'nin tehdit mektubuna cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın BM'de yapılacak Kudüs oylaması için ABD'ye gitti. Havalimanında konuşan Çavuşoğlu, ABD'nin tehdit mektuplarına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit ettiği iddiasına ilişkin, "Ne yapacaksınız isimleri alacaksınız da? O ülkelerin de işgal edilmesine müsaade edeceksiniz ya da onları cezalandıracak mısınız? Artık dünya değişti. Artık ben güçlüyüm, o nedenle de haklıyım anlayışı değişti. Artık dünya haksızlıklara isyan ediyor. Artık hiçbir onurlu millet, hiçbir şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez." dedi.

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki ile ABD'ye hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, yarın Kudüs kararının BM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini ve oylanacağını hatırlattı.

"O GÜN TÜM DÜNYAYA GÜÇLÜ MESAJLAR VERDİK"

ABD'nin aldığı yanlış kararın uygulanmaması, hatta ABD'nin geri adım atması için her türlü çabayı sarf edeceklerini en başından söylediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünya vicdanı, bu alınan yanlış kararı, uluslararası hukuka aykırı, BM kararlarını hiçe sayan bu kararı reddetmişti. Biz de geçen hafta çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde aldığımız kararlarla ve ortak deklarasyonla bu karara karşı olduğumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. O gün tüm dünyaya güçlü mesajlar verdik ve Filistin-Kudüs davasını takip edeceğimizi ve uluslararası platformda Filistin'in hakkını arayacağımızı söylemiştik." diye konuştu.

Bu çerçevede 17 Aralık'ta BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunulduğunu, Türkiye'nin de bunu desteklediğini ve bu konuda çaba sarf ettiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"

"Fakat Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi şu anda değil. Buradaki oylamada ABD dışında tüm ülkeler, Filistin'i, Kudüs'ü destekleyen ve bu Amerika'nın aldığı karara karşı bir tutum sergiledi. Yani buraya sunulan karar tasarısını desteklediler, olumlu yönde oy verdiler. Bir tek Amerika, tek başına bu kararın aleyhine oy verdi. Tabii ki Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olduğu için veto etmiş oluyor. Bu işin peşini bırakmayacağımızı ve Genel Kurul'a getireceğimizi söylemiştik. Filistin'le Yemen ve diğer yine İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi gibi kuruluşlarla ve kardeş ülkelerle yaptığımız başvurular neticesinde, biraz önce söylediğim gibi yarın Genel Kurul'da oylama olacak. Biz buradan güçlü bir destek bekliyoruz. Çünkü biraz önce söyledim, bu karardan sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da çok rahatsız oldu. Katolikler, Ortodokslar, Protestonlar, kim olursa olsun. Aynı şekilde Musevilerin büyük bir bölümü, önemli bir kısmı da bu karara karşı."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vicdanı olan herkesin hukuka aykırı ve Filistin'in haklarını gasbeden bu karara karşı durduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD TEHDİT YÖNTEMİNE BAŞVURUYOR! O İSİMLERİ ALIP DA NE YAPACAKSINIZ?"

"Yarın New York'ta yapılacak oylamadan önce tek başına kalan ABD'nin şimdi tehdit yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Oradaki tüm temsilciliklere, daimi temsilcilere mektup göndererek kimin oy verdiğini takip edeceğiz, bunu Başkan'a rapor edeceğiz ve tek tek isimlerini alacağız... Ne yapacaksınız isimleri alacaksınız da? O ülkelerin de işgal edilmesine müsaade edeceksiniz ya da onları cezalandıracak mısınız? Artık dünya değişti. Artık ben güçlüyüm, o nedenle de haklıyım anlayışı değişti. Artık dünya haksızlıklara isyan ediyor. Artık hiçbir onurlu millet, hiçbir şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez. Herkes vicdanının sesi ve milletinin isteği doğrultusunda oy kullanır. Yarın da öyle olacak. Kimse bu baskılara boyun eğmeyecektir. Dolayısıyla ABD'nin bu yöntemlerinden vazgeçmesi lazım."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA NEW YORK'A GİDİYORUZ"

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki ile Filistin davasını BM nezdinde de en iyi şekilde savunacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla New York'a gittiklerini ve Başbakan Binali Yıldırım'a da bilgi verdiklerini belirterek, yarın BM'de iyi bir netice alacaklarını da sözlerine ekledi.