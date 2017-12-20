20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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'100 bin askerle saldırı planı' iddiası

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Alman Bild gazetesi, Rusya'nın eylül ayındaki "Sapad 2017" tatbikatında NATO ile Avrupa ülkelerine karşı savaş provası yaptığını iddia etti
'100 bin askerle saldırı planı' iddiası
'100 bin askerle saldırı planı' iddiası '100 bin askerle saldırı planı' iddiası '100 bin askerle saldırı planı' iddiası

Gazete, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın 100 bin askerle düzenlediği tatbikatın adının resmiyette ''teröre karşı mücadele'' olduğunu ancak tatbikatın daha çok NATO ve Avrupa ülkelerine karşı savaş planı olduğunu yazdı. 

 

'YILDIRIM HAREKATI'

Tatbikattaki senaryoya göre, bir kaç gün içinde Baltık ülkelerinin alınması hedefleniyor. Ardından tatbikattaki simülasyonda, NATO üyesi Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya, Hollanda, Polonya, Norveç, Finlandiya ve İsveç'e yıldırım harekatı düzenlenmesi yer alıyor.

Haberde, Rusya'nın dört yılda bir düzenlediği Sapad (Batı) tatbikatının savunma ve anti terör amaçlı olduğunu açıkladığı ancak bunun tam olarak doğru olmadığı öne sürüldü.

Gazete, Rus ordusunun savaş planlarının, NATO'nun askeri karşılık vermesini de önlemeyi hedeflediğini, bu amaçla tatbikatta Alman ve Hollanda donanmalarına ait tesislerin, kuzeyden yapılacak hava saldırılarıyla vurulması planının da bulunduğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın savaş durumunda İsveç ve Finlandiya’nın tarafsız kalmayacaklarını düşündüğünü, bu nedenle de bu ülkelere yönelik İskender füzeleriyle saldırılar planladığını ileri sürdüle

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