CHP'den BAE Dışişleri Bakanı'na çok sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in sosyal medyada Fahreddin Paşa hakkındaki paylaşımına sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Birleşik Arap Emirlikleri DışişleriBakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in sosyal medyada Fahreddin Paşa hakkındaki paylaşımına tepkigöstererek, "Bu densizliği şiddetle kınıyoruz ve Türkiye'ye kimsenin, ne tarihinden ne bugününden hakaret etmeye hakkı olmadığını, haddi de olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA TEPKİ

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in sosyal medyada Fahreddin Paşa hakkındaki paylaşımına sert tepki gösterdi.

KABUL EDİLEMEZ

Bu sözlerin edep, ahlak, vicdan ve vefa kavramlarıyla izah edilemeyeceğine dikkati çeken Tezcan, şu görüşlere yer verdi: "Tarihe geçmiş Medine müdafasındaki o önemli isim, Fahreddin Paşa'ya ağza alınmayacak hakaret eden sözler, onun üzerinden bugünün Türkiyesine dönük hakaret içeren sözler kabul edilmesi mümkün değildir. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanına bir şeyi hatırlatmak isterim, o coğrafyada bu milletin evlatları aç, çıplak, yoksulluk içerisinde, sıtmadan ölürken kutsal toprakları korumak için canlarını verdiler, kanlarını akıttılar.

BU DENSİZLİĞİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Yemen türkülerinin yakıldığı bir milletin evlatlarıyız. Eğer birazcık ahde vefa olsa, birazcık dökülen kana saygı olsa oturup söylediğiniz sözün vicdan azabını yaşarsınız. Biz biliyoruz ki o coğrafyayı yönetenler, oradaki halklar değil. O coğrafyayı yönetenler, petrollerini çalan gerçek hırsızları bilmeyip, sırtlarını o gerçek hırsızlara dayayarak, o toprakları savunmak isteyenlere kafa tutmayı maharet saymışlardır. Bugün o coğrafyada azıcık kimliklerinin farkına varsalar bugün düştükleri duruma düşmezlerdi. Bu densizliği şiddetle kınıyoruz ve Türkiye'ye kimsenin ne tarihinden ne bugününden hakaret etmeye hakkı olmadığını, haddi de olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyoruz."