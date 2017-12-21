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Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda etti

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Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda etti
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Torino'ya 2 - 1 mağlup olarak İtalya Kupası'ndan elendi.
Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda etti Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda etti Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda etti

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Torino'ya 2 - 1 mağlup olarak İtalya Kupası'ndan elendi.

Olimpico Stadyumu'nda oynanan maçta Torino'ya turu getiren golleri 39. dakikada Lorenzo De Silvestri ve 72. dakikada Simone Edera kaydetti. Roma'nın tek golü ise 85. dakikada Patrik Schick'ten geldi. Ayrıca ev sahibi ekip 77. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı atışından yararlanamadı.

Roma bu sonuçla İtalya Kupası'na veda ederken, Torino adını bir üst tura yazdırdı.

CENGİZ İLK 11'DE BAŞLADI

Bu arada Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 61. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.

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