İsrail'den Ahed için skandal karar

İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen ve dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alınan Temimi askeri hakim karşısına çıktı.
Ofer askeri cezaevinde görülen davada İsrail Cumhuriyet Savcısı, "soruşturmaya devam etmek" için Filistinli kızın gözaltı süresinin gelecek pazartesi gününe kadar uzatılmasını talep etti.
AA muhabirine konuşan baba Basim et-Temimi, askeri hakimin bu talebi yerinde bularak kızının gözaltı süresini altı gün uzattığını söyledi.
Mahkemede konuşmasına izin verilmeyen kızının sağlıklı ve morali yüksek gözüktüğünü belirten baba Temimi, mahkemenin ardından kızının İsrail'in kuzeyindeki başka bir cezaevine nakledildiğini kaydetti.
Baba Temimi, gözaltındaki eşi Neriman'ın da yarın askeri hakim karşısına çıkacağını ifade etti.