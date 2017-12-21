Ergin Ataman ilk maçında mağlup

Khimki: 86 - Anadolu Efes: 68

Salon: Mytishchi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Amit Balak (İsrail)

Khimki: Jenkins 3, Thomas 5, Shved 25, Gill 16, Anderson 9, Vialtsev 12, Honeycutt 2, Markovic 2, Sokolov 3, Monia 9, Todorovic

Anadolu Efes: Dragic 8, Krunoslav 16, McCollum 20, Dunston 9, Brown 2, Ledo, Birkan Batuk, Motum 4, Adams 2, Stimac 7

1. Periyot: 26-19

Devre: 37-33

3. Periyot: 57-56

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki ekibine 86-68 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, 10. yenilgisini aldı. Khimki ise 8. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Khimki, 1. dakikada 5-0'lük üstünlük yakaladı. İyi savunma yapan Anadolu Efes, buna 9-0'lık seriyle yanıt verdi ve 3. dakikada 9-5 öne geçti. Jenkins ile etkili olan ev sahibi takım, skoru tekrar lehine çevirdi ve 1. periyodu 7 sayı üstünlükle tamamladı: 26-19.

Vialtsev'in 3 sayılık basketiyle 2. periyoda başlayan Khimki, 11. dakikada farkı 10 sayıya (29-19) çıkardı. Bu çeyreğin 5 dakika 46 saniyelik bölümünde sadece 4 sayı üretebilen Anadolu Efes, 16. dakikada 34-23 geriye düştü. Çeyreğin kalan bölümünde daha iyi hücum ve savunma yapan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarı sonunda 37-33 ile farkı 4 sayıya indirmesini bildi.

Mücadelenin 2. çeyreğinde yakaladığı ivmeyi ikinci yarıya taşıyan Anadolu Efes, McCollum'un basketiyle 26. dakikada 45-43 öne geçti. Çekişmenin yaşandığı bu çeyrek, Vialtsev'in basketiyle 57-56 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Efes, son periyotta büyük bir düşüş yaşadı. Maçın 23. dakikasında 12 sayı (40-38) geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, maç boyunca 18 top kaybı yaptı. Rakibi karşısında 19 adet 3 sayılık basketin sadece 5'ini sayıya çevirebilen ve yüzde 26 gibi düşük oranda kalan Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-68 mağlup ayrıldı.

Bu arada Anadolu Efes'in Velimir Perosevic'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, takımıyla ilk maçına çıktı.