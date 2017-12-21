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ABD'de vergi tasarısı Kongreden geçti

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ABD'de vergi tasarısı Kongreden geçti
ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası"na yönelik tasarıyı kabul etti.
ABD'de vergi tasarısı Kongreden geçti ABD'de vergi tasarısı Kongreden geçti ABD'de vergi tasarısı Kongreden geçti

Amerikan vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifi, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan nihai oylamada kabul edildi. Kongrenin her iki kanadından geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşacak.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası"na yönelik son tasarıyı 201'e karşı 224 oyla kabul etti.

Temsilciler, dün yapılan oylamada kabul ettikleri vergi tasarısını, Senatonun "uzlaşma" kurallarını ihlal eden birkaç madde bulunması nedeniyle ikinci kez oylamak zorunda kalmıştı.

ABD Senatosundan da söz konusu maddeler çıkarıldıktan sonra sabaha karşı yapılan oylamada 48'e karşı 51 oyla geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşacak.

Demokratların hem Senatoda hem Temsilciler Meclisinde yapılan oylamalarda topyekün karşı çıktığı tasarının zorlu sürecin ardından hayata geçecek olması, Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Partinin bu yılki en önemli başarısı olarak değerlendiriliyor.

Tasarı kapsamında yürürlüğe girecek vergi indirimleri, Başkan Trump'ın en önemli seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Ekonomistler, vergi sisteminde yapılacak değişikliklerin gelecek birkaç yılda büyümeyi hafif yükselteceğini tahmin ediyor.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 35'TEN YÜZDE 21'E İNECEK

Kongrenin iki ayrı kanadındaki Cumhuriyetçiler tarafından yürütülen uzlaşma sürecinin ardından ortaya çıkan tasarı, Amerikalı şirketlere yönelik kurumlar vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesini öngörüyor.

Tasarı, ülkedeki bireysel mükelleflere uygulanan vergi oranları bakımından da önemli değişikler içeriyor. Buna göre, bireysel gelir vergisi oranları farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olmak üzere 7 dilimde uygulanacak. Ülkede bireysel gelir vergisi oranları, mevcut durumda yine farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve 39,6 seviyesinde uygulanıyordu.

ABD Kongre Bütçe Ofisinin (CBO) yaptığı analizlere göre, teklif edilen vergi indirimleri federal hükümetin vergi gelirlerini gelecek 10 yılda toplam 1,5 trilyon dolar azaltacak.

ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI İPTAL OLACAK

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısında ayrıca eski Başkan Barack Obama tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasının 2019 itibarıyla yeniden isteğe bağlı olması yer alıyor.

Söz konusu teklifi değerlendiren CBO, zorunlu sağlık sigortasının iptali halinde sağlık sigortası maliyetlerinin mevcut sisteme kıyasla yüzde 10 yükseleceği ve ülkedeki sigortasız kişi sayısını 2027 itibarıyla 13 milyon artıracağı tahmininde bulunmuştu.

CUMHURİYETÇİLER KUTLAMA İÇİN BEYAZ SARAY'A AKIN EDİYOR

Amerikan ekonomisini canlandırması beklenen vergi tasarısının Kongreden geçmesi, Cumhuriyetçi temsilcileri adeta sevince boğdu.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Cumhuriyetçiler, Kongreden kalkan otobüslerle Beyaz Saray'da yapılacak kutlama için yola çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yapılacak kutlamada konuşacağı bildirildi.

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