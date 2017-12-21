Annesi 25, bebek ise 24 yaşında

Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yaşındaki genç kadın, 24 yıl önce dondurulmuş embryo ile bebek sahibi oldu.
Tennessee'li Gibson çifti, bebek sahibi olmak için bağışçılardan alınan dondurulmuş embryoların kullanıldığı bir tesiste tedavi gördü.
Doktorların kullandıkları embryo ise tam 24 yıl önce dondurulmuştu.
Başarılı bir tedaviyle bebek sahibi olan çift, çocuklarına Emma adını verdi.
Minik Emma'nın babası, "24 yıldır donmuş olduğunu düşünürseniz sağlığı muhteşem" dedi.
Anne Tina Gibson ise "Kızım 24 yıl önce doğmuş olsaydı arkadaş olabilirdik" şeklinde konuştu.
Uzmanlar dondurulmuş embryoların donuk kalma süresinin tüp bebek tedavisinin başarısını etkilemediğini belirtiyor.
ABD'de dondurulmuş halde bir milyondan fazla embryo olduğu sanılıyor.
Ülkede, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde son çare olarak başka çiftlerin embryoları kullanılabiliyor.