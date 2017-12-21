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Suudi Arabistan'dan nükleer enerji açıklaması

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Suudi Arabistan'dan nükleer enerji açıklaması
Suudi Arabistan, 2018 yılı sonuna kadar iki nükleer reaktör yapımı için sözleşmeler imzalayacağını açıkladı.
Suudi Arabistan'dan nükleer enerji açıklaması Suudi Arabistan'dan nükleer enerji açıklaması Suudi Arabistan'dan nükleer enerji açıklaması

Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın 2019'dan önce iki adet nükleer reaktör kurulması için sözleşmeler imzalayacağını ifade etti.

Dünya petrol piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Suudi Bakan, petrol piyasasının ülkesi lehine büyük oranda iyileştiğini belirterek petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşma ile 2017'de düzelen petrol fiyatlarının 2018'de de bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

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