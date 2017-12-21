'PKK, Irak'ta Türkmenlere saldırıyor'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Kerkük’teki merkezlerini hedef alan silahlı saldırılara ilişkin Irak’taki Türkmenlerin hedef olmasının bölgede yaşanan bir komplo olduğu ifade etti.

Salihi, “Irak’taki Türkmenler ya da Suriye’de yaşayan Türkmenler sürekli terör örgütü PKKve DEAŞ’ın birinci hedefidir” dedi.

Salihi, Türkmenler ve Türkmen karargahlarına yapılan saldırıların nedeninin Türkmenlerin IKYB’nin bağımsızlık referandumuna ilişkin tutumlarıyla ve Kerkük eski valisi Necmettin Kerimle ilgili olduğunu söyledi. ITC Başkanı Salihi, Kerkük’te ve Kifri ilçesinde Türkmenlere saldıranların genellikle terör örgütü PKK olduğunu, bölgede PKK’nın aktif şekilde DEAŞ’la iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Irak Türkmen cephesi bürolarına kimliği bilinmeyen kişilerce iki ay içerisinde 7 kez saldırı düzenlendi. Irak Türkmen Cephesi yetkilileri, Kerkük’teki merkezlerini hedef alan silahlı saldırıların artmasından endişeli olduklarını belirtiyor.