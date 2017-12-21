21 Aralık 2017 Perşembe2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:47Yatsı 19:13
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 110.455 0.25
  • Altın: 155,539 -0.03
  • Dolar: 3,8174 -0.48
  • Euro: 4,5352 0.01

Bayern Münih Dortmund'un fişini çekti!

»
Bayern Münih Dortmund'un fişini çekti!
Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Bayern Münih Dortmund'un fişini çekti! Bayern Münih Dortmund'un fişini çekti! Bayern Münih Dortmund'un fişini çekti!

Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 12. dakikada Jerome Boateng'in golüyle Bayern Münih öne geçmeyi başardı.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde sahneye Thomas Müller çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Robert Lewandowski oldu.

Borussia Dortmund'un 77. dakikada Yamolenko ile bulduğu golle fark 1'e inse de kalan dakikalarda gol olmadı ve Bayern Münih, Dortmund'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Borussia Dortmund'da Ömer Toprak 90 dakika sahada kaldı. Nuri Şahin ise süre alamadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Chelsea, 90+1'de son sözü söylediChelsea, 90+1'de son sözü söylediİngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile Bournemouth, Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi.
Bayern Münih Dortmund'un fişini çekti!Bayern Münih Dortmund'un fişini çekti!Almanya Kupası 3. turunda Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Ergin Ataman ilk maçında mağlupErgin Ataman ilk maçında mağlupTHY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında Khimki, Ergin Ataman'ın ilk kez takımının başında çıktığı maçta Anadolu Efes'i 86-68 yendi.
Cengiz Ünderli Roma, kupaya veda ettiCengiz Ünderli Roma, kupaya veda ettiMilli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, sahasında Torino'ya 2 - 1 mağlup olarak İtalya Kupası'ndan elendi.
Sabri 15 yıl sonra Galatasaray'a rakip olacak!Sabri 15 yıl sonra Galatasaray'a rakip olacak!Göztepe'nin tecrübeli sağ beki Sabri Sarıoğlu pazar günü, 15 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a rakip olacak.
Gheorghe Hagi'ye büyük onur!Gheorghe Hagi'ye büyük onur!Galatasaray'ın efsane ismi Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü seçildi.
  • Kocaman'ın transfer raporu ortaya çıktı!20 Aralık 2017 Çarşamba 14:36
  • İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor20 Aralık 2017 Çarşamba 14:29
  • Geçici hoca kararı verdi! Yıldız isim geri döndü20 Aralık 2017 Çarşamba 14:08
  • Kayserispor'dan Sumudica ve Deniz Türüç açıklaması20 Aralık 2017 Çarşamba 13:30
  • Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor!20 Aralık 2017 Çarşamba 13:28
  • Cenk Tosun, Devler Ligi tarihine geçti!20 Aralık 2017 Çarşamba 13:16
  • Alacaklarını tahsil edemedi! Kulübe ihtar çekti20 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
  • İngiltere'de flaş iddia! Cenk'in babası...20 Aralık 2017 Çarşamba 12:46
  • Ünal Aysal'dan sürpriz karar! Adaylık...20 Aralık 2017 Çarşamba 12:19
  • Trabzonspor'da büyük sevinç20 Aralık 2017 Çarşamba 12:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri