İsrail Parlamentosunda Erdoğan tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ve Filistin davasına ilişkin yaptığı destek açıklamaları İsrail Parlamentosu'nda tartışmaya açıldı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ve Filistin davasına ilişkin yaptığı destek açıklamaları bugün İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) tartışmaya açıldı.

Likud Partisi milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glick ile bazı İsrailli sağcı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin açıklamalarından dolayı cezalandırılmasını istemeleri" üzerine, konunun Knesset Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasına Filistin asıllı milletvekili Ahmed et-Tiybi tepki gösterdi.

Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekili Tiybi yaptığı yazılı açıklamada, "Sağcı milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin tavrı nedeniyle cezalandırılması talebinde bulundu. Sağcı milletvekiller, Erdoğan'ın İsrail'in egemenliğine müdahale ettiğini belirtti." ifadesini kullandı.



'ONURLU BİR TAVIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının son derece onurlu bir tavır olduğunu vurgulayan Tiybi şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkının Trump'ın kararına karşı ortaya koyduğu tavır onurlu bir tavırdır. Tüm Arap ve İslam ülkeleri, Filistin halkının davasına destek vermek için böylesi bir tavır ortaya koymalıdır."

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunun bu şekilde devam edeceğini kaydeden Tıybi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in sağ kanadını öfkelendiren ve Erdoğan'a saldırmasına neden olan şey Türkiye'nin izlediği net ve sağlam pozisyonudur ki bu da hiçbir şekilde tevil kabul etmeyen tarihi gerçeklere dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmalarının bir nedeni de özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem başkanı olarak doğru ve doğal bir tavır sergilemesidir. Kudüs baş tacımızdır, Trump'ın kararından önce de sonra da Filistin devletinin başkentidir ve öyle de kalmaya devam edecektir."