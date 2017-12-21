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Emre Uslu son umudunu alçakça sözlerle açıkladı

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FETÖ'cü Emre Uslu, Twitter'dan Erdoğan'ı devirecek isimler olarak Merkel ve Meral Akşener'i işaret ederken, alçakça bir ifade de kullandı.
Emre Uslu son umudunu alçakça sözlerle açıkladı
Emre Uslu son umudunu alçakça sözlerle açıkladı Emre Uslu son umudunu alçakça sözlerle açıkladı Emre Uslu son umudunu alçakça sözlerle açıkladı

FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu, Twitter'dan Erdoğan'ı devirmek için Angela Merkel ve Meral Akşener'in bir umut olduğunu yazdı.

"SON UMUT MERKEL VE MERAL"

ABD'deki Rıza Sarraf davasından da ümidini kesen Uslu, "Dünyada Merkel, Türkiye'de Meral" diyerek son çare olarak bu iki ismin Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştıracağını umduğunu söyledi.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

Öte yandan, Uslu'nun tweetinde "Artık çekilmez hale gelen Nemrut'un kafasına vurup dağıtan bir kadındı" şeklindeki alçakça iması dikkat çekti.

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