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Yun'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

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Yun'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
Türkiye ile Güney Kore halkları arasında birçok benzer noktanın olduğunu belirten Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yun, Türkiye hakkında övgü dolu cümleler kullandı.
Yun'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler Yun'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler Yun'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

Yaklaşık 4 yıldır Ankara'da görev yapan Güney KoreBüyükelçisi Yun-So Ço, Türkiye ile Güney Kore halkları arasında birçok benzer noktanın olduğunu söyledi.

Bazı gazeteciler ile veda yemeğinde bir araya gelen Yun, Türkiye izlenimlerini paylaştı.

DÜNYANIN 11. GELİŞMİŞ ÜLKESİ OLMAMIZ TÜRKİYE SAYESİNDE

Yun, Kore Savaşı'ndan dolayı Türkiye ve Güney Kore arasında özel bir ilişki olduğuna değinerek, "Türk askerleri bizim için savaşmasaydı şu anda dünyanın 11. gelişmiş ekonomisi olamazdık." diye konuştu.

Görevi süresince Türkiye'de 41 ili ziyaret ettiğini belirten Yun, İstanbul'a 50'den fazla, Antalya'ya ise en az 20 kere gittiğini aktardı.

Yun, "Görevim bana Türkiye'nin jeopolitik olarak ne kadar önemli bir ülke olduğunu gösterdi. Ülkenizin genç nüfusu büyük bir potansiyel oluşturuyor." dedi.

Türkiye ve Güney Kore ilişkilerinin altıncı yüzyıla kadar dayandığını kaydeden Yun, "Bundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama duygusal olarak birçok benzer yönümüz var." ifadesini kullandı.

"2014 YILINDA 250 BİN GÜNEY KORELİ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ"

Yun, Türkiye genelinde 292 Güney Kore firmasının faaliyet gösterdiğine değinerek, söz konusu firmaların Türkiye'deki potansiyeli gördüğü için burada bulunduğunu söyledi.

Güney Kore'den Türkiye'ye direk uçuşların olduğunu anımsatan Yun, "2014 yılında 250 bin Güney Koreli Türkiye'yi ziyaret etti." dedi.

Yun, "Türkiye'yi seven bir Güney Koreli olarak, Türkiye'yi anlatan bir kitap yazmak istiyorum. Adıyaman'da Nemrut Dağı, Mimar Sinan ile Piri Reis, Çatalhöyük, Göbeklitepe, Konya, işkembe çorbası ve mantıyı Türkiye'de beni etkileyen şeyler arasında sayabilirim." şeklinde konuştu.

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