ABD'yi korku sardı! Artık sona gelindi

Rostec CEO’su Sergey Chemezov tarafından yapılan açıklamada 2018 yılı içinde S-500’lerin taşıyıcı ve yükleyici araçları ile yükleme ekipmanlarının geliştirileceği bildirildi

S-300 sisteminin yerini alması ve S-400 sistemleri ile birlikte Rusya’nın çok katmanlı hava savunma şemsiyesinin tamamlanması için geliştirilen S-500sisteminde sıra alt sistemlerin geliştirilmesine geldi.

UZAYDAKİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR

Her türlü aerodinamik ve balistik hedefi imha etmek için tasarlanan uzun menzilli S-500 Prometey sistemlerini bu sınıftaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere kilitlenebilmesi. S-500’ler bu özelliğiyle aynı sınıfta yer alan ABDyapımı THAAD sistemlerinden 2-3 kat üstün.

Kamuya açık verilerden S-500’lerin 600 kilometre menzilli 40N6M füzeleri ve teknik özellikleri gizli tutulan 77N6-N ve 77N6-N1 süpersonik füzeler ile donatıldığı anlaşılıyor. Uzmanlar, süpersonik füzelerin saniyede 7 kilometreye kadar hızla hareket eden hava hedeflerine kilitlenebildiğini tahmin ediyor.

Almaz-Antey baş tasarımcısı Pavel Sozin, “Önümüzdeki 25 yıla dönük olarak hava ve uzay saldırıları için geliştirilebilecek araçlar konusunda tahmin yaptık. Sistemimiz, bugün olmayıp ileride geliştirilebilecek silahlarla mücadele edebilmeli. Yeryüzünün 100 kilometre kadar uzağında olan atmosferin yoğun olmayan katmanlarındaki hedeflerin önlenmesi söz konusu” diye konuştu.

Bu özelliklerinin yanında S-500’ler, seyir füzeleri ve balistik füzeler dâhil her türlü süpersonik hedefi vurabilecek şekilde tasarlandı. Dolayısıyla Rusya Savunma Bakanlığı’nın elinde en her yükseklikte her türlü hedefi imha etme kabiliyetine sahip evrensel bir füze savunma sistemi bulunacak. S-500’ler ayrıca, şu anda sadece ABD’nin elinde bulunan 5. nesil savaş uçaklarını da hedef alabilecek.

ABD’Lİ YETKİLİLER ENDİŞELENMEYE BAŞLADI

S-500’lerin yüksek hareket kabiliyetine ve uzak mesafelerdeki hedefleri tespit etmek için 91N6A (M), 96L6-TsP ve 76T6 gibi radar sistemlerine sahip olacağını hatırlatan Majumdar “Daha önce ABD’li bir savunma yetkilisinin belirttiği gibi, Rus savunma sektörü Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra büyük kayıplar verdi. Ancak Moskova bir şekilde ileri teknoloji hava savunma sistemleri üretmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Majumdar, “S-500 gibi savunma sistemlerinin becerileri o kadar yüksek ki, birçok ABD’li savunma yetkilisi F-22, F-35 ve B-2 gibi savaş uçaklarının bu sistemleri alt edebileceği konusunda endişelenmeye başladı” diye de yazdı.

BİLGİLER GİZLİ TUTULUYOR

S-500’lerin ilk tasarımlarına 2004’te başlandı. 2014’te ise medya araçları, uzun menzilli füzelerin başarıyla test edildiğini yazdı. Sistemlerin tasarımının şu anda hangi aşamada oluğu ise bilinmiyor.

10 hedefi aynı anda vurması ve tepki verme süresinin 4 saniyeyi geçmemesi istenen S-500’lerin karşı tarafın tüm saldırı silahlarını etkisiz hale getirebileceği düşünülüyor. Sistemin ilk olarak Moskova bölgesindeki hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için kullanılacağı ve Moskova’nın füze savunma sisteminin mobil parçası olacağı tahmin ediliyor.

Tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili bilgilerin son derece gizli tutulduğu S-500’lerin şimdiye kadar tek bir fotoğrafı dahi çekilemedi. Uzmanlar ise sadece yetkililer tarafından yapılan açıklamalara ve Almaz-Antey şirketinin sahip olduğu imkânlara göre yorum yapabiliyor.

Rossiyskaya Gazeta’nın askeri analisti Sergey Ptiçkin, S-500’lerin hava ve füze savunma sistemlerinin sahip olduğu tüm özelliklerinin birleştiği ‘tek bir organizmanın’ bir nevi beyin merkezi olacağını ileri sürdü.

S-500’lerin S-400 Triumf sistemlerinin daha modern bir sürümü olacağını savunan The National Interest dergisinin uzmanlarından Sebastien Roblin, “S-500’ler, Rusya’nın hava savunma sistemindeki S-300 füzesini değiştirmeyi ve hava araçlarıyla, orta ve düşük menzilli balistik füzelerle mücadele gibi daha geleneksel görevleri yerine getirecek olan S-400 füze savunma sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor” yorumunda bulundu.

ABD’YE KARŞI EVRENSELLİK

Öte yandan askeri uzman Dmitriy Litovkin, S-500’ün Rusya’nın sahip olduğu tüm hava savunma sistemlerini tek bir enformasyon alanına entegre edecek evrensel bir sistem olacağını savundu. Litovkin, “Alçakta uçan hedeflerden uzay araçlarına kadar tüm yükseklikleri kapatması gereken S-500’ler, Rusya’nın evrensel hava ve uzay savunma sistemi olacak” diye konuştu.

S-500’lerin ABD’de geliştirilen süpersonik aygıtları da düşürebileceklerini ileri süren Litovkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin Rusya’yı değişik yönlerden vurma potansiyeline sahip olduğuna dair açıklamalarını hatırlattı. Rus uzman, “Bu nedenle üzerimizi kapatacak hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bunun yanında sistem, karanın üzerinden gelen hedefleri de imha edebilecek kadar evrensel olmalı” ifadelerini kullandı.

Rusya için en büyük tehdidi yeryüzünden 5 bin kilometre yükseklikte uçan Tomahawk füzelerinin ve parabolik yörüngeye çıktıktan sonra süpersonik hıza ulaşan balistik füzelerin oluşturduğunu belirten Litovkin, “Özellikle yukarıdan geldiklerinde bu tür hedefleri fark etmek çok zor, hiçbir radar bunu yapamaz. S-500’ler ise bunu yapabilecek ve aynı zamanda söz konusu hedefleri önleyebilecek” diye konuştu.