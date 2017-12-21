ABD'de 'kötümserlik' raporu yayınlandı

Ve ABD’de “Kötümserlik Rehberi” yayımlandı. Donald Trump’ın ikinci kez başkanlığa seçilmesi, elektrikli arabaların petrolün sonunu getirmesi, ve K.Kore...

ABD merkezli Bloomberg kanalının her yıl yayımladığı "Kötümserlik Rehberi"nde, bu sefer önümüzdeki 10 yıl içinde dünyayı bekleyen en büyük tehlikeler yer aldı.



"Dünya uçurumun kenarında. Kuzey Kore savaşla tehdit ediyor. Kimse Trump'ın bir sonraki adımını kestiremiyor. Yalan haberlerden kripto paraya kadar sıkıntı yaratabilecek birçok güç de alttan alta iş başında" ifadelerini kullanan Flavia Krause-Jackson, Adiran Leung ve Johnr Fraher, 2028'e kadar dünyayı sarsabilecek 8 senaryoyu şöyle aktardı:

KUZEY KORE SALDIRIR

Kuzey Kore'nin attığı füze ABD'nin 35 kilometre açığına düşünce Trump'ın isteğiyle Çin, Kuzey Kore sınırını kapatır. Kuzey Kore, Kim Jong-un'un aniden kalbine yenik düştüğünü ve ülkenin yeni kukla liderinin nükleer programdan vazgeçtiğini duyurur. Trump'la arası iyi olan Çin, Tayvan'ı kendisine tamamen bağlar, Japonya nükleer silah edinir ve Asya'da yeni bir silahlanma yarışı başlar.

KUŞAK ÇATIŞMASI AVRUPA'YI YIKAR



Fransa'da emekliler Macron'a karşı ayaklanırken, İtalya'nın 50 yaş üstü seçmeni Berlusconi'yi tekrar başa getirir. Çalışan nüfusun azlığı, emeklilik fonlarını ödeyemeyen Portekiz, İtalya, İspanya ve Yunanistan'ı krize iter.İngiltere'de Corbyn'in yaptığını Fransız solu da gerçekleştirir. Genç işsizlerin oranı kıtada yüzde 50'yi bulur. Düşük doğum oranı ve erken emeklilik Avrupa'nın belini büker.

Yalan Haberler Facebook'u Öldürür: Sosyal medyada dolaşan yalan haberler kamuoyunu yönlendirmeye başlar. Başkan Kimmel, Google-Facebook-Twitter gibi devlerle masaya otursa, teknoloji firmaları yalan haberleri temizlemek için robotlar kullansa da bunun önüne geçilemez. Dünya kamuoyu bölünür ve devletler yalan haberleri birer istihbarat silahı olarak kullanmaya devam eder.

BİTCOİN BANKACILIĞIN YERİNİ ALIR



Siber saldırılar Amerikan bankacılık sistemine zarar verince fiyatı her geçen gün çılgınca bir hızla artan sanal para birimi Bitcoin bir anda 40 bin dolar olur. Venezüella ve Yunanistan gibi ekonomik krizde olan ülkelerle Afrika ülkelerinin Bitcoin'i kabul etmesiyle fiyatı 100 bin doları, Alibaba gibi internet satış devinin kendi parabirimini oluşturmasıyla da fiyatı 1 milyonu bulur. Dünyadaki finansal sistemde geri dönülmeyecek değişiklikler meydana gelir.

CORBYN SOSYALİZMİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIR



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma müzakereleri Başbakan Theresa May'in başını yer ve sosyalist Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık'ın başına geçer. Hızla birlikten çıkan Corbyn, borçlanıp vergileri artırarak çıkış maliyetini fonlamak ister. Sosyalizm tekrar çekici bir hale gelir, Corbyn yine seçilir ama borçları ödeme vakti gelince İngiltere zor duruma gelip IMF'den yardım isteyecek noktaya kadar düşebilir.

ÇİN EKONOMİK SAVAŞI BAŞLATIR



Tarihin en kuvvetli tayfunu Çin'i vurunca Devlet Başkanı Xi Cinping dünyaya iklim değişikliği anlaşmalarına uyma baskısı yapar ve bunun oluşturduğu ekonomiye dayanır. Çin, ABD'yi iklim değişikliği anlaşmasına uymayı ikna etmeye çalışırken Rusya anlaşmadan çekilir. Çin, anlaşmaya uymayan ülke ve şirketlere ekonomik yaptırımlar uygular.



ELEKTRİKLİ ARABALAR PETROL DEVRİNİ SONA ERDİRİR

Pil tekonolojilerindeki çığır nedeniyle ucuza elektrikli araç üretimi başlar ve petrol fiyatları dip yapma eğilimine girer. Riyad veMoskova'da bütçe sıkıntya girip, petrol fiyatları 20 doları görürken Rusya'da isyanlar baş gösterir. Suudi Arabistan'da ekonomik kriz ve politik istikrarsızlık başlar. Petrol 10 dolara düşerken Putin siyasetten emekliye ayrılır. OPEC dağılır, Suudi Arabistan'ın yeni NEOM şehri, kuma batmış bir şantiye alanı halinde kalır.



TRUMP İKİNCİ KEZ SEÇİLİR

Demokratların bölünmesinden yararlanan Trump, ikinci kez seçilir. Sağlık sigortası kanununu çıkaramayan Trump'ın ikinci döneminde ekonomi balonu patlar, borsadüşüşe geçer ve ABD derin bir resesyona girer. 2024'te ise ünlü şov programı sunucusu Jimmy Kimmel başkan seçilir.