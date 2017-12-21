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Maliye Bakanı Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması

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Maliye Bakanı Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal, taşeron işçilere kadro düzenlemesi için "İnşallah, düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz." dedi.
Maliye Bakanı Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması Maliye Bakanı Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması Maliye Bakanı Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Varlık Fonu'nun Başbakanlığa bağlı olduğuna dikkati çeken Ağbal, fonun yatırım programının hazırlanması ve organizasyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ağbal, 2018 yılı için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını anımsatarak, 2018'deki toplu sözleşmeyle öğretmenlerin refahının artacağını dile getirdi.

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMSİ

Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi:

"Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz." 

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