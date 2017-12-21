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Bitcoin Meclis gündemine geldi

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Bitcoin Meclis gündemine geldi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin'le ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.
Bitcoin Meclis gündemine geldi Bitcoin Meclis gündemine geldi Bitcoin Meclis gündemine geldi

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor.

"TEKNİK AÇIDAN ÇALIŞIYORUZ"

Naci Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bitcoin ile ilgili bir soru üzerine Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız." şeklinde konuştu.

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