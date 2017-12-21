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Acil servislerde yeni dönem başlıyor

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Acil servislerde yeni dönem başlıyor
Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için “Kırmızı Işık” projesi başlattı.
Acil servislerde yeni dönem başlıyor Acil servislerde yeni dönem başlıyor Acil servislerde yeni dönem başlıyor

Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor

Sağık Bakanlığı, hastane acil servislerindeki sorunlara anında müdahale etmek ve yoğunluğu azaltmak için “Kırmızı Işık” projesi başlattı. Acillerdeki yoğunluğu anında tespit edebilmek için ülke genelindeki tüm hastanelerin acil servislerine kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

24 SAAT TAKİP

Sistem kurulumunda öncelik, hasta yoğunluğunun fazla olduğu acil servislere verildi. Kameraların büyük kısmı yerleştirildi. Acil servisler 24 saat kamera ile izlenecek, aşırı yoğunluk olduğunda tespit edilecek. Yoğunluk Sağlık Bakanı’na, müsteşara, müsteşar yardımcısına, ilgili valiye, il sağlık müdürüne ve hastane başhekimlerine kısa mesaj olarak 24 saat esasıyla iletilecek. Yetkili kişiler, mesai yer ve saatleri dışında da acil servisi kameralardan görebilecek. Başhekimler, yoğunluğa müdahale edip hekimlere çağrıda bulunabilecek. Hekim takviyesi yapılmasını sağlayacak.

BAŞKA HASTANEYE SEVK

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre acil serviste bekleyen, yoğunluk nedeniyle muayene olamayan hastaların başka hastanelere sevki gerçekleştirilecek. Sistem ambulanslarla entegre işleyecek. Ambulanslar, sistemin uyarı vermesiyle hastayı yoğunluğun az olduğu, en yakın acil servise götürecek. Acil servislerde yoğunluk yaşanan hastanelerin polikliniklerinde saat 23.00’e kadar nöbetçi hekimler tarafından hizmet verilecek. Acil olmayan vakalar polikliniklere yönlendirilecek. Uygulamada başarılı sonuç alınırsa, diğer hastanelerde de polikliniklerde 23.00’e kadar hizmet verilecek.

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