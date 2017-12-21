'YPG terörüne karşı Türkiye’nin yanındayız'

YPG zulmünden kaçanlarla görüşen Woodcock, “YPG, terör örgütü PKK ’nın Suriye uzantısı ve aynı zamanda insan hakları ihlalleri yapan bir örgüt. Biz Türkiye’nin yanındayız” dedi.

İngiliz Milletvekili John Woodcock, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin davetiyle geldiği Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iktidar ve muhalefet vekilleri ile görüştü, Gaziantep'teki mülteci kamplarını ziyaret etti, YPG zulmünden kaçmış Kürtlerle konuştu.Gezi sonrası Türk basınının sorularını yanıtladı.

YPG'nin Suriyeli Kürtlerin yegâne temsilcisi olarak lanse edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna Woodcock, "Suriyeli Kürtler -tıpkı başka yerlerdeki Kürtler gibi- tek bir organizasyon tarafından temsil edilmemektedirler. Aslında benim Irak'taki Kürt siyasetine dair tecrübem Kürt cemaatlerinin nasıl da derinden ve acı bir şekilde bölünmüş olduğunu gösterir nitelikte. Çoğunluk şiddete karşı. Gerçekten de Gaziantep'te YPG tarafından gadredilmiş Suriyeli Kürtlerle tanıştık. Bu yüzden YPG'nin zaman zaman bütün cemiyet adına konuşma vazifesinde hak iddia edebilmesi son derece acıklı bir durum." dedi.

Af Örgütü'nün, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ve diğer örgütlerin YPG'nin ağır insan hakları ihlallerini ve PKK'nın bilfiil Suriye kolu olduğunu gösteren raporları var - ki PKK yalnızca Türkiye değil, Birleşik Krallık, AB ve ABD tarafından da terör örgütü ilan edildi. Biz Britanyalılar, dâhilî terörle mücadelelerinde Türk müttefiklerimiz ve dostlarımızın yanındayız. Kuzey İrlanda'da barış görüşmeleri ancak siyasi partiler IRA gibi silahlı kanatlarının şiddetten vazgeçip silahlarını sonsuza kadar bırakmasını sağladıktan sonra ilerleme kaydedebildi. Kendi ülkesinde PKK hususunda aynı şeyin olması için ısrar eden Türk hükûmetini destekliyoruz.

PKK İLE BAĞLANTILARINDAN...

Fakat siz kendiniz Birleşik Krallık'ta PYD destekçisi olmakla itham ediliyorsunuz!

Bu tamamen gerçek dışı. Bildiğim kadarıyla asla bir PYD üyesiyle tanışmadım ve terörist PKK'yla olan bağlarından da son derece rahatsızım. 2015'te yaptığım şey -ki şu an bundan ötürü çok pişmanım- bir arkadaşımın parlamentoda PYD üyelerinin konuşacağı bir toplantı odası ayarlama ricasını kabul etmemdi. Sonuna kadar dürüst olayım: O zamanlar PYD'yle PKK arasındaki bağların ne ölçekte olduğundan habersizdim. Bu Türkiye ziyareti yeni gerçeklik idrakimi güçlendirdi ve daha az İngiliz parlamenteri yaptığım hatayı yapsın diye Birleşik Krallık'ta bu idraki yaymak için Türk müttefiklerimizle çalışmak için can atıyorum.

Türkiye toplumuna bir mesajınız var mı?

İngiliz vatandaşları olarak Türklere son derece samimi bir şekilde dostluk elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Daha geniş bir Avrupa'nın parçası olarak bizim müşterek bir geleceğimiz var. Refahı ve güvenliği birlikte yaşayabiliriz. Bu bizim için o kadar önemli ki dostluk bağlarımızı canlandırabiliriz.

SABAH