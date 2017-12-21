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İsrail, Ürdün Vadisi'ne yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edecek

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İsrail, Ürdün Vadisi'ne yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edecek
Haaretz gazetesi, İsrail hükümetinin Ürdün Vadisi'nde üç yeni Yahudi yerleşim birimi kurmayı, ayrıca aynı bölgede var olan yerleşim birimlerini de 14 yeni mahalle inşa ederek genişletmeyi planladığını yazdı.
İsrail, Ürdün Vadisi'ne yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edecek İsrail, Ürdün Vadisi'ne yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edecek İsrail, Ürdün Vadisi'ne yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edecek

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde üç yeni Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı ortaya çıktı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ağvar bölgesinde 10 bin Yahudinin iskan edileceği üç yeni Yahudi yerleşim birimi kuracak.

Hükümetin planında ayrıca Ağvar'da halihazırdaki Yahudi yerleşim birimlerine 14 yeni mahallenin inşa edilmesiyle genişletme planının olduğu belirtilen haberde, "Şu aşamada planlanan Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil ve bu plan için de herhangi bir bütçe ayrılmış değildir." ifadesine yer verildi.

Ağvar'da 20 Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu, bu bölgede 4 bin 500 Yahudinin meskun olduğu ve hükümetin bu sayıyı artırmak istediği de kaydedildi.

Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verildi

Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail'in 1967'den bu yana işgali altındaki Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmak istediği belirtiliyor.

İsrail Oslo Anlaşması'nı ihlal ediyor

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanıncaya kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı ancak İsrail, Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek bu bölgeye Yahudi grupları yerleştirmeye ve askeri karargah kurmaya devam etti.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

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