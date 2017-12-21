Kumpas hâkiminin masrafları FETÖ’den

İstanbul'da 17-25 Aralık darbe girişiminden 5 ay sonra düzenlenen ve ABD'deki kumpas davaya bakan ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın katıldığı sempozyumun, FETÖtarafından finanse edildiği belgelendi. 8-9 Mayıs 2014'te İstanbul Bosphorus Four Seasons Oteli'nde düzenlenen "Adalet ve Hukuk Devleti" konulu sempozyumun otel, konaklama ve uçak biletlerinin FETÖ'nün kozmik avukatlık bürosu Yüksel-Karkın- Küçük (YKK) Avukatlık Ortaklığı tarafından ödendiğine ilişkin faturalara ulaşıldı. Berman'ın da aralarında bulunduğu katılımcıların kaldığı otele 264 bin 869 TL ödendiği tespit edildi.

OTEL BELGELERİ PAYLAŞTI

Başsavcılık soruşturması kapsamında otele gönderilen yazıda, sempozyuma katılan ve otelde konaklayan kişilerin isimleri ile konaklama ve konferans için otelin kullanma bedelinin ne olduğu soruldu, bu bedelin kim ya da kimlere fatura edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'ne verilmesi istendi. Otel yetkilileri de ilgili dokümanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Söz konusu faturalarda, konaklayan ismi olarak FETÖ'nün avukatlık bürosu YKK'nın ismi geçiyor.

GÜLENCİLERE DESTEK VERDİ

Richard Berman, sempozyumdan 2 gün önce 6 Mayıs 2014'te otele geldi. Sempozyumun bitiminden 2 gün sonra da ayrıldı. Sempozyuma FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban da katıldı. Berman'la görüşen Taban, sempozyuma 9 Mayıs 2014'te geldi ve otelden ertesi gün ayrıldı. Berman sempozyuma moderatör olarak katıldı. Berman; sempozyumda AK Parti Hükümeti ve Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Tek adam iktidarının tersi olan hukuk devleti Türkiye'de tehdit altında olduğu bir sır değildir. Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesi ile değiştirilmelidir" dedi.

Hâkim Berman konuşmasında, Fetullah Gülen'in talimatıyla yasadışı dinleme ve teknik takip kararı alan FETÖ'cü hâkim, savcı ve polis amirlerinin görevden alınmasını eleştirdi ve örgüte açık destek verdi.



ORTAKLAR ARANIYOR

Sempozyumu düzenleyen YKK Avukatlık Ortaklığı'na, 22 Temmuz 2016'da baskın düzenlendi. Yurtdışına firar eden ortaklar Cüneyt Yüksel, Murat Karkın ve Tolgahan Karkın hakkınra yakalama kararı çıkarıldı.

İŞTE O FATURA

Sempozyumda FETÖ'cü hâkim ve polislere açıkça destek veren New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman ve diğer konuklar için ödenen 264 bin liranın faturası...

Sabah