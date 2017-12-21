Gazprom'dan Türk Akımı açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı projesinin her iki kolunun 600 kilometreden fazlasının tamamlandığını açıkladı.

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, “Her iki kolda 600 kilometreden fazla boru döşendi. Çalışmalar günde yaklaşık 4 kilometre hızla devam ediyor, bu çok yüksek bir tempo” ifadelerini kullandı.

Kupriyanov, “Çalışmalar son sürat devam ediyor ve beyan edilen sürelerde tamamlanacağı ortada” diye konuştu.

Gazprom'un 7 Mayıs'ta yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun Mart 2018'de devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.