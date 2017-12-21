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Türkiye'den bir ilk daha! TB2 ile test edildi

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Türkiye'den bir ilk daha! TB2 ile test edildi
İHA'ların otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi ile hassas konum bilgisi sağlayan ve ilk kez milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 ile test edildi
Türkiye'den bir ilk daha! TB2 ile test edildi Türkiye'den bir ilk daha! TB2 ile test edildi Türkiye'den bir ilk daha! TB2 ile test edildi

İnsansız hava araçlarının otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi kullanarak hassas konum bilgisi sağlayan ve ilk kez milli olarak geliştirilen OKİS (Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi), Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen ve 3 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar TB2 İHA Sistemi’nde test edildi.

Gerçekleştirilen testlerde Bayraktar TB2'ye entegre edilen OKİS Hava Birimi ile pist kenarında bulunan OKİS Yer Birimi arasında 12 km mesafeden iletişim sağlandı, Bayraktar TB2 ve OKİS kullanılarak gerçekleştirilen tüm yer ve hava testlerinde üretilen pozisyon bilgisinin platformun küresel konumlama sisteminden (GPS, Glonass vb.) bağımsız şekilde otomatik iniş kalkış imkanı verecek yüksek hassasiyete sahip olduğu gözlemlendi.

İHA'ların yedekli ve güvenli kalkış ve iniş yapması için kullanılan OKİS, İHA’lar üzerinde yer alan transponder ve antenini içeren OKİS Hava Birimi ile pistte konuşlu tek darbe sorgulama radarından oluşan OKİS Yer Birimi olmak üzere iki ana birimden oluşmaktadır. OKİS Hava Birimi küçük boyut ve ağırlığı ile hemen her segmentte İHA’larda faydalı yük kapasitesine önemli bir etkisi olmadan kullanılabilmektedir.

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