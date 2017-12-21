21 Aralık 2017 Perşembe3 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:47Yatsı 19:13
    • 10°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 110.455 0.25
  • Altın: 155,823 0.15
  • Dolar: 3,8286 0.29
  • Euro: 4,5451 0.22

Kötü müttefik füze sahibi yaptı

»
Kötü müttefik füze sahibi yaptı
ABD’nin füze testlerine izin vermemesi, üstüne üstlük üretim ve ihracata kısıtlama getirmesi, Türkiye’yi kendi füze ve motorunu geliştirmeye sevk etti.
Kötü müttefik füze sahibi yaptı Kötü müttefik füze sahibi yaptı Kötü müttefik füze sahibi yaptı

Türkiye’nin füze çalışmalarını değerlendiren güvenlik analisti Metin Gürcan, 2012’de ABD ile Türkiye arasında yaşanan füze krizinin Türkiye’yi kendi silahını yapma konusunda çalışmalarını artırdığını belirtti. Gürcan Al Monitor’e yaptığı değerlendirmede ABD yapımı SLAM-ER füzesinin Türkiye’de test edilmesine izin vermediğini ve F-16’lara takılan füzenin testini Türkiye’den Teksas, Forth Worth’a gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na (HKK) ait F-16’da Amerikalı yetkililer gözetiminde yapıldığını ifade etti.

TURBOJET MOTOR

Halihazırda 300 km menzilli destek füzesi SOM için Roketsan, motor üretme çalışmalarını başlatmıştı. Roketsan SOM-B2 model füze ile F-35 savaş uçaklarına monte edilebilen SOM-J modeli üzerinde çalışırken, Kale Havacılık da Türk yapımı turbojet motorları geliştirmeye başladı. İlk milli turbojet motorların 2018 yılının ikinci yarısında hazır olacağı vurgulandı.

BALİSTİK FÜZE HEDEFİ

2018’de havadan havaya ve havadan yere sistemlere birden fazla hedefe aktarılmasını sağlayan bir veri ağı ile seyir füzelerinin saldırı gücü ve esnekliğini artıracağını söyleyen Gürcan, bu sayede SOM füzelerinin uçuş sırasında hedefinin değiştirilebileceğini belirtiyor. Kısıtlamalardan kendini kurtarabilmek için kendi silahlarını üreten Türkiye, 500 ile 800 km’lik balistik füzeler geliştiriyor. Türkiye önümüzdeki dönemde hassas hedefleme kabiliyetlerini koruyacak 1.500 ile 2 bin 500 km’lik bir füze hedefliyor .

İHRAÇ DA EDİLECEK

Yerli üretim bir turbojet motorunun kullanılması, füzelerin satışında kısıtlamaların kaldırılması anlamına geliyor. SOM füzeleri ile yakından ilgilenen Azerbaycan, Türk yapımı turbojet motorunu bekliyor. Ayrıca Avustralya’nın da SOM-J’ye çok fazla ilgi duyduğu söyleniyor. Türkiye, 2018 yılı için SOM-J füzesinin ilk testini yapmayı planlıyor.Ankara, F-35 ve Türkiye’nin ulusal savaş uçağı projesi TFX gövdeleri ile uyumlu gizli özelliklere sahip daha kısa ve daha ince füzeler geliştirmeyi de planlıyor.

SIRADA GEZGİN VE ATMACA VAR

Türkiye’nin 500 km’nin üzerine çıkan 1.5 tonluk Gezgin füzesi, US Tomahawk’a yakın özelliklere sahip olacak. Denizaltından, gemilerden ve karadan fırlatılabilen Gezgin, başlangıçta 300 km’lik bir mesafeden daha uzun menzile doğru geliştirilecek. Geçen yıl atış testlerini başarıyla tamamlayan Atmaca’nın ise mevcut Harpoon füzelerinin yerini alması bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar 3,8270 liradan, avro 4,5490 liradan güne başladı.
Yerli otomobil için yarış kızıştıYerli otomobil için yarış kızıştıYerli otomobil için 10 ilden babayiğitlere davet geldi. Yarış Anadolu ile Marmara arasında geçecek.
Koç Grubu'ndan Cizre'ye Divan OtelKoç Grubu'ndan Cizre'ye Divan OtelKoç Holding bünyesinde faaliyet yürüten Divan otelleri Cizre'de şube açtı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre'de hizmete açılan Divan Oteli'nin, ilçenin gücüne güç katacağını, bundan sonraki önemli yatırımlara da öncülük yapacağını söyledi.
Kötü müttefik füze sahibi yaptıKötü müttefik füze sahibi yaptıABD’nin füze testlerine izin vermemesi, üstüne üstlük üretim ve ihracata kısıtlama getirmesi, Türkiye’yi kendi füze ve motorunu geliştirmeye sevk etti.
Türkiye'den bir ilk daha! TB2 ile test edildiTürkiye'den bir ilk daha! TB2 ile test edildiİHA'ların otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi ile hassas konum bilgisi sağlayan ve ilk kez milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 ile test edildi
Gazprom'dan Türk Akımı açıklamasıGazprom'dan Türk Akımı açıklamasıRus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı projesinin her iki kolunun 600 kilometreden fazlasının tamamlandığını açıkladı.
  • Bakan açıkladı! 1 Ocak'tan itibaren 250 TL destek verilecek21 Aralık 2017 Perşembe 09:01
  • Bitcoin Meclis gündemine geldi21 Aralık 2017 Perşembe 08:49
  • Maliye Bakanı Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması21 Aralık 2017 Perşembe 08:48
  • Türkiye ile Katar arasında yeni işbirliği21 Aralık 2017 Perşembe 08:41
  • Avrupa Birliği'nden Bitcoin çağrısı21 Aralık 2017 Perşembe 07:50
  • Telaşlandıran dedikodu! Vatandaş akın etti20 Aralık 2017 Çarşamba 15:20
  • Bankalara borcu olanlar dikkat! Harekete geçtiler20 Aralık 2017 Çarşamba 13:40
  • Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek20 Aralık 2017 Çarşamba 13:36
  • GÜBRETAŞ'ın başkanı istifa etti20 Aralık 2017 Çarşamba 12:55
  • Peynirlerin kralı "Gravyer" tezgahlarda20 Aralık 2017 Çarşamba 12:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri