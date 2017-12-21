Kötü müttefik füze sahibi yaptı

ABD’nin füze testlerine izin vermemesi, üstüne üstlük üretim ve ihracata kısıtlama getirmesi, Türkiye’yi kendi füze ve motorunu geliştirmeye sevk etti.

Türkiye’nin füze çalışmalarını değerlendiren güvenlik analisti Metin Gürcan, 2012’de ABD ile Türkiye arasında yaşanan füze krizinin Türkiye’yi kendi silahını yapma konusunda çalışmalarını artırdığını belirtti. Gürcan Al Monitor’e yaptığı değerlendirmede ABD yapımı SLAM-ER füzesinin Türkiye’de test edilmesine izin vermediğini ve F-16’lara takılan füzenin testini Türkiye’den Teksas, Forth Worth’a gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na (HKK) ait F-16’da Amerikalı yetkililer gözetiminde yapıldığını ifade etti.

TURBOJET MOTOR

Halihazırda 300 km menzilli destek füzesi SOM için Roketsan, motor üretme çalışmalarını başlatmıştı. Roketsan SOM-B2 model füze ile F-35 savaş uçaklarına monte edilebilen SOM-J modeli üzerinde çalışırken, Kale Havacılık da Türk yapımı turbojet motorları geliştirmeye başladı. İlk milli turbojet motorların 2018 yılının ikinci yarısında hazır olacağı vurgulandı.

BALİSTİK FÜZE HEDEFİ

2018’de havadan havaya ve havadan yere sistemlere birden fazla hedefe aktarılmasını sağlayan bir veri ağı ile seyir füzelerinin saldırı gücü ve esnekliğini artıracağını söyleyen Gürcan, bu sayede SOM füzelerinin uçuş sırasında hedefinin değiştirilebileceğini belirtiyor. Kısıtlamalardan kendini kurtarabilmek için kendi silahlarını üreten Türkiye, 500 ile 800 km’lik balistik füzeler geliştiriyor. Türkiye önümüzdeki dönemde hassas hedefleme kabiliyetlerini koruyacak 1.500 ile 2 bin 500 km’lik bir füze hedefliyor .

İHRAÇ DA EDİLECEK

Yerli üretim bir turbojet motorunun kullanılması, füzelerin satışında kısıtlamaların kaldırılması anlamına geliyor. SOM füzeleri ile yakından ilgilenen Azerbaycan, Türk yapımı turbojet motorunu bekliyor. Ayrıca Avustralya’nın da SOM-J’ye çok fazla ilgi duyduğu söyleniyor. Türkiye, 2018 yılı için SOM-J füzesinin ilk testini yapmayı planlıyor.Ankara, F-35 ve Türkiye’nin ulusal savaş uçağı projesi TFX gövdeleri ile uyumlu gizli özelliklere sahip daha kısa ve daha ince füzeler geliştirmeyi de planlıyor.

SIRADA GEZGİN VE ATMACA VAR

Türkiye’nin 500 km’nin üzerine çıkan 1.5 tonluk Gezgin füzesi, US Tomahawk’a yakın özelliklere sahip olacak. Denizaltından, gemilerden ve karadan fırlatılabilen Gezgin, başlangıçta 300 km’lik bir mesafeden daha uzun menzile doğru geliştirilecek. Geçen yıl atış testlerini başarıyla tamamlayan Atmaca’nın ise mevcut Harpoon füzelerinin yerini alması bekleniyor.