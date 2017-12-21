Kirli pazarlık ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK sözde Siyasi İşler Sorumlusu Elder Halil ile Suriye Muhaberat Şefi Ali Memlûk arasında üçü Haseke’de ikisi Şam’da gerçekleşen görüşmelerde, PKK, Rakka’ya karşılık Afrin’i istedi.

PKK terör örgütünün 5 yıldır Suriye’de işgal altında tuttuğu Afrin konusunda Esed rejimi ile pazarlık yürüttüğü ortaya çıktı. Rakka Yerel Meclis Başkanı Sadi Siveyşi, kirli pazarlığın detaylarını anlattı.“2017 yılı Haziran ayından bugüne kadar PKK ve Esed rejimi arasında 5 ayrı görüşme yapıldı” yapıldı diyen Siveyşi, görüşmelerden 3’ünün Haseke’de, 2’sinin de Şam’da gerçekleştiğini söyledi.

RAKKA-AFRİN PAZARLIĞI

Görüşmelerin, PKK Siyasi İşler Sorumlusu Elder Halil ve Suriye Muhaberat Şefi Ali Memlûk arasında yapıldığını söyleyen Siveyşi, ana konunun “Rakka’ya karşılık PKK’nın Afrin’i istemesi” olduğunu vurguladı. Terör örgütü PKK’nın, militanlarını Rakka ve Deyrizor’dan Afrin’e kaydırmak istediğini belirten Siveyşi, “PKK, Türkiye sınırında 40 kilometre derinliği aşmak istemiyor. Ancak, Münbic, Tabka ve Rakka’da ABD zoruyla kalıyor”diye konuştu.

RAKKA ABD İÇİN ÖNEMLİ

Suriye’de ABD destekli terör faaliyeti ve işgallerini sürdüren PKK’nın, Afrin’i sözde Suriye Kürdistan’ının başkenti olarak gördüğünü ifade eden Siveyşi, “Rakka ve Tabka, ABD için önem taşıyor, PKK için değil” dedi. Rakka ile Türkiye sınırı arasında 90 kilometre mesafe olduğunu belirten Rakka İl Meclis Başkanı Siveyşi, “Terör örgütü bizimle de temas kurmaya çalıştı. ‘Askeri ve siyasi açıdan mevcut işgal haritasını yönetecek güce sahip olmadıklarını, Kamışlı, Amude, Dirbesiye, Resul Ayn, Tel Abyat, Ayn-el Arab ve Afrin gibi sınıra yakın noktalarda varlıklarını güçlendirmek istediklerini’ söylediler. Ayrıca bizimle işbirliği yapmak istediler” diye konuştu.

ABD BARIŞ İSTEMİYOR

“PKK, bölgede alenen terör estiriyor ve ABD bu terör faaliyetlerini ödüllendiriyor”diyen Siveyşi, “ABD bölgede kin ve nefret dozu artsın diye çaba sarfediyor ve Suriye’de barış istemiyor” ifadelerini kullandı. En fazla 6 ay içerisinde Deyrzor ve Rakka başta olmak üzere ABD’nin sebep olduğu çatışma sürecinin başlayacağını söyleyen Siveyşi, PKK cephesinde büyük bir korku ve panik halinin hakim olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİ ŞAFAK