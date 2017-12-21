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Koç Grubu'ndan Cizre'ye Divan Otel

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Koç Holding bünyesinde faaliyet yürüten Divan otelleri Cizre'de şube açtı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre'de hizmete açılan Divan Oteli'nin, ilçenin gücüne güç katacağını, bundan sonraki önemli yatırımlara da öncülük yapacağını söyledi.
Koç Grubu'ndan Cizre'ye Divan Otel
Koç Grubu'ndan Cizre'ye Divan Otel Koç Grubu'ndan Cizre'ye Divan Otel Koç Grubu'ndan Cizre'ye Divan Otel

Koç Topluluğu'nun turizm sektöründeki markası Divan Grubu işletmeciliğinde, yatırımı Limçağ Turizm ve Otelcilik tarafından gerçekleştirilen ve toplam inşaat maliyeti 18 milyon dolar olan Divan Cizre Oteli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Divan Grubu CEO'su Richard Appelbaum, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, Cizre Kaymakamı Faik Arıkan, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Çağlı'nın katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör örgütü PKK'nın yaklaşık 30 yıldır bölgede terör estirdiğini, ülkeyi bölmeye, parçalamaya, kardeşliği bozmaya çalıştığını belirterek, Türk, Kürt, Laz, Çerkez'iyle milletin büyük bir feraset göstererek bu oyuna gelmediğini, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıktığını söyledi.

Çukur ve barikatlarla terörünün bölgede büyük bir yıkım oluşturduğunu dile getiren Aktaş, bütün bu yıkım ve tahribata rağmen bugün ilçede önemli bir tesis açılmasının bölge insanının şehrine, birliğine, kardeşliğine sahip çıktığını en üst düzeyde gösterdiğini aktardı.

Aktaş, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin merkezi yerlerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu tesis Cizre'nin gücüne güç katacaktır. Bundan sonraki önemli yatırımlara da öncülük yapacaktır. Divan Otel gibi bir dünya markasının şehrimize taşınmış olması şehrimize sınıf atlatacaktır. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Şırnak halkı adına özellikle çukur ve barikat teröründen sonra şehrimizin hem altyapısı hem de üstyapısıyla yeniden ayağa kalkması için büyük bir inisiyatif alan ve her daim bizim yanımızda olan bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"İlçeye okul kazandıracağız"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Bakan Özhaseki'nin ülkeye değer katan her çalışmaya omuz verdiğini, her güzel faaliyeti desteklediğini ifade ederek, otelin ilçenin uluslararası standartlarda ilk oteli olduğunu söyledi.

Bu güzel tesisin kazandırılmasına öncülük edenlere teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, ilçeye bir okul kazandıracaklarını bildirdi.

Otelin turizmin hareketlenmesini ve ticaretin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Herkesi Cizre'ye davet ediyorum." diye konuştu.

TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu ise gurur verici bir gün yaşadığını belirterek, Cizre ve bölgenin bu yatırıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Devletin ve hükümetin bu işe el attığını, huzurun gelmesi ve bölgeye yatırımların akması için seferberlik ilan ettiğine işaret eden Kadooğlu, "Bölgeye huzur ve yatırımlar geldikçe güven ortamı oldukça nice oteller, üretime dayalı fabrikalar yapılacağını çok kısa zamanda göreceğimizi ümit ediyorum. Ülkenin birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Bunu hep beraber yaparsak bütün dünyaya karşı vereceğimiz en büyük cevap olacaktır. Bugün dünyada ekonomik krizler var iken Türkiye'nin büyümesini, bu ülkede yaşayan insanların sağduyusuna ve güvenine bağlıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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