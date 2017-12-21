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Yerli otomobil için yarış kızıştı

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Yerli otomobil için 10 ilden babayiğitlere davet geldi. Yarış Anadolu ile Marmara arasında geçecek.
Yerli otomobil için yarış kızıştı
Yerli otomobil için yarış kızıştı Yerli otomobil için yarış kızıştı Yerli otomobil için yarış kızıştı

Bedava arsa veren de nitelikli işgücünü ve lojistik avantajını öne çıkaran da var. Hatta kimisi uluslararası rapor hazırlattı.

Geçtiğimiz günlerde yatırımcıları açıklanan Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin üretimi için iller sıraya girdi. Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Kütahya olmak üzere 10 ilden babayiğitlere yatırım daveti geldi. Yerli otomobil yatırımını çekebilmek için ciddi bir süreç başlatan iller arasında özel komite kuran da var, uluslararası şirketlere fizibilite raporları hazırlatan da... Yarışta öne geçmek isteyen illerden bazıları bedava arazi vaadinde bulunuyor bazıları da nitelikli personel yetiştirmek için üniversitelerle işbirliği geliştirdiğini anlatıyor. Yerli otomobilde üretimin nerede yapılacağı henüz kesinleşmedi. Ancak yarışı daha çok Anadolu illeriyle Marmara arasında geçeceğe benziyor.

LOJİSTİK AÇIDAN MARMARA AVANTAJLI

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yerli otomobilin lojistik avantajı nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bursa üçgeninde üretilmesi gerektiğini belirtti. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Mahmut Kösemusul da yerli otomobil için gerekli nitelikli personele sahip olduklarını belirtirken, Sakarya'nın Akyazı ilçesiden otoyol çalışması yapıldığını, bunun 3'üncü köprüye bağlandığını söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da "TEKNOSAB, liman, demiryolu ve karayolu entegrasyonu, lojistik köyü ve modern altyapısı ile yerli otomobil yatırımı için çok büyük avantajlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ MÜHENDİS ORDUMUZ VAR

Sekiz kişilik Yerli Otomobil İzleme ve Takip Komitesi kurduklarını belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, özel bir fizibilite raporu hazırladıklarını anlattı. Alsancak Limanı, İzmir-İstanbul ve Ankara otoyolu, İzmir-Ankara ve İstanbul hızlı tren projelerine dikkat çeken Yorgancılar, ilin lojistik avantajları olduğunu belirterek, "İlimizde 204 meslek lisesi, üniversiteler, Esbaş ve İzbaş olmak üzere iki serbest bölge ve arazi var" dedi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise yerli otomobilin yüksek teknolojiyle üretileceğini bunun için de nitelikli kadronun Ankara'da olduğunu belirterek, "Bu konuda çalışmış akademik kadro ve güçlü bir mühendis ordumuz var" dedi.

ESKİŞEHİR ARAZİYİ BEDAVA VERECEK

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin Eskişehir'de kurulduğunu hatırlatarak, "Yerli otomobilde şehrimize bir borç var. Biz de bu konuda çok istekliyiz. Bunun için Eskişehir Yerli Otomobil Platformu'nu (EYOP) kurduk" dedi. Eskişehir'in raylı sistemler olmak üzere ulaşım ve altyapı açısından ülkenin tüm merkezlerinin kesiştiği bir kavşak noktasında bulunduğunu aktaran Küpeli bunun mobil lojistik imkânı sunduğunu anlattı. Küpeli, Marmara Bölgesi'nde arazi kıtlığı yaşandığını Eskişehir'de ise babayiğitlere 5 milyon metrekare araziyi ücretsiz tahsis edebileceklerini aktardı.

ANADOLU HAVZASI OLUŞTURULMALI

Yerli otomobilin Anadolu'da yapılması gerektiğine dikkat çeken Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Artık Marmara'da arazi kalmadı. Trafik çok yoğun. İşgücü pahalı. Bizim Ankara, Konya, Kayseri, Aksaray ve Mersin'e uzanan Anadolu Havzası'nı kurmamız gerekiyor" dedi. Büyüksimitci, yaklaşık 10 milyon metrekarelik arazi tahsisi sağlayabileceklerini, ilde üniversite- sanayi işbirliğinin de olduğunu kaydetti. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, yerli otomobil yatırımını illerine çekmek için uluslararası bağımsız bir şirkete fizibilite raporu hazırlattıklarını söyledi. Kütükçü, yer tahsisinde 3-4 alternatif sunabildiklerini kaydetti.

SABAH

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