Şule'yi ezen sürücüden pişkin ifade!

Savunması alınan sanık kamyon şoförü Mümin Kılıç, şunları söyledi: Kimsenin olmadığını düşündüğüm için geri geri gelmeye devam ettim. Hatta yarım dakika da kişilerin geçişini bekledim. Ben bağırış seslerini duyduğum anda aracımı durdurdum. Baktığımda bir şahsın sol tekerleğin dış tarafında olduğunu gördüm. Yabancı uyruklu bir bayan kamyonun altından rahmetliyi çekmeye çalışıyordu. Hatta onu ittirdim müdahale etmesini engelledim. Benim şahsi kanaatim şudur. Ben kamyonun altına rahmetliyi almış olsaydım orada bulunması gerekirdi. Ancak o sol tekerin dış tarafında bulunuyordu. Araç ağır tonajlı bir araçtır. Üstünden geçtiğimde daha ağır sonuçlar doğurması gerekir. Birinin onu ittiğini düşünüyorum.

Annesi: Bu bir cinayet



Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Bu daha başlangıç asıl sorumlular salonda yoktu. Ne kadar zaman alırsa alsın, ömrüm yettiği sürece ben bu asıl sorumluların hesap vermesi için elimden gelini yapacağım. Avrupa’nın en büyük metropollerinden birinde, bir parkta, bir hafriyat kamyonu dalıyor ve bir cinayet işleniyor. Hiç kimse açıklayamaz” dedi.