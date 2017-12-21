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CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var

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Başbakan Yıldırım'ın Tataristan'da namaz kıldırdığı fotoğraf, CHP'liler tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var
CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaretleri kapsamında gittiği Tataristan'da 500 yıllık Kul Şerif Camii'nde namaz kıldırmıştı.

1 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI GÜNDEME GETİRDİLER

Ziyaretin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen CHP'liler fotoğrafı yeniden paylaşmaya başladı.

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FOTOĞRAFTA AMAÇ ARADI

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Başbakan Binali Yıldırım'ın namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaşarak bu fotoğrafın bir amacının olup olmadığını sorguladı.

Eren Erdem'in takipçileri bu tweet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dua ederken çekilen fotoğraflarıyla cevap verdi.

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