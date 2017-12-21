Ağaçtan düşüp felç oldu! 40 yıl sonra ayağa kalktı

Özbekistan'da çocukken ağaçtan düşerek bacakları kırılan ve 40 yıl boyunca yürüyemeyen 59 yaşındaki kadın, Konya'da geçirdiği operasyonla yeniden yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Geçirdiği başarılı ameliyatın ardından kendisini yeniden ayağa kaldıran Türk doktorlara teşekkür eden İnoyatkhan Kasımova, ülkesine dönüp ailesine kavuşacağı günü heyecanla bekliyor.

Kasımova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 15 yaşındayken oyun oynadığı sırada ağaçtan düştüğünü ve Fergana şehrinde tedavi altına alındığını söyledi.

Uzun süre hastanede tedavi gördüğünü, bu tedavi sürecinin 4 yıl sürdüğünü belirten Kasımova, "Doktorlar göğsüme kadar alçıya aldı. Alçılar çıkarıldıktan bir süre sonra bacak kemiklerimde eğilmeler başladı. Hastaneye gidip tekrar ameliyat oldum fakat düzelmedi. Zamanla yürüme yetimi tamamen kaybettim." dedi.

Kasımova, geçen yıl ağrılarının daha da arttığını, tedavi olmak için Taşkent'e geldiğinde yakınlarının Türkiye'de ameliyat olabilmesi için yardımcı olduklarını ifade etti.

Yeniden sağlığına kavuşma hayaliyle Konya'ya geldiğini anlatan Kasımova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ameliyat öncesi biraz endişeliydim. Doktorumuz sağ olsun bana moral verdi. Ameliyatım başarılı geçti. Hastalığım süresince iyi-kötü bir hayat yaşadım çünkü buna mecburdum. Kaza sonrası yatalak olacağım hiç aklıma gelmezdi. Yıllarca ilaçlarla ağrılarımı dindirmeye çalıştım. Yaşadığım ilçede böyle teknolojik aletler, sağlık imkanları olmadığı için hayatım boyunca yatalak kalacağımı sanıyordum. Burada yeniden doğmuş gibiyim."

Kasımova, bir an önce ülkesine dönerek çocuklarıyla ilgilenmek istediğini dile getirdi.