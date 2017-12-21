4 çocuk annesinden acı haber! 24 gündür...

26 Kasım 2017 günü eşinin kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eşi Mustafa Gündoğ ile birlikte Esenyurt Mahallesi Gürdal mevkiine mantar toplamaya giden Havva Gündoğ eşinin kestiği çam ağacının dalının altında kalarak ağır yaralanmıştı. Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan talihsiz kadın buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Olayın ardından Demirci İlçe Jandarma Komutanlığınca ifadesine başvurulan eşi Mustafa Gündoğ serbest bırakılmıştı.
İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldıktan sonra, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Esenyurt Mahallesi’ne getirilen Gündoğ’un 21 Aralık 2017 Perşembe günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Esenyurt Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.