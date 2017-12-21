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İstanbul ve İzmir'de operasyon!

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İstanbul ve İzmir'de operasyon!
İstanbul ve İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda toplam 55 kişi gözaltına alındı.
İstanbul ve İzmir'de operasyon! İstanbul ve İzmir'de operasyon! İstanbul ve İzmir'de operasyon!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda 45 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, örgüte yardım ve yataklık yapan kişiler olduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde 7 ilçede operasyon düzenledi. Terör polisi tarafından çeşitli ilçelerde daha öncede tespit edilen 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda, DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu öne sürülen 45 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin ettikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

İZMİR'DE DE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Örgüte üye oldukları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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