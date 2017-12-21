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Türkiye günlerce konuşmuştu! Sebebi ortaya çıktı

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Manisa’da Batı Kışla Tugayı’nda 25 Mayıs 2017’de 721 askerin yemekten zehirlendiği, bir askerin de hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.
Türkiye günlerce konuşmuştu! Sebebi ortaya çıktı
Türkiye günlerce konuşmuştu! Sebebi ortaya çıktı Türkiye günlerce konuşmuştu! Sebebi ortaya çıktı Türkiye günlerce konuşmuştu! Sebebi ortaya çıktı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında kışlaya yemek temin eden firma çalışanları ve askeri birliğin mutfak ve yemek sorumlu muvazzaf askerlerin de bulunduğu 35 kişi hakkında iddianame hazırlayarak dava açtı.

86 sayfalık iddianamede 28 kişinin “taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi istenirken, 7 kişinin de “görevi ihmal” suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.  Zehirlenen 721 askerin “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede, hayatını kaybeden asker Hüsnü Özel’in kesin ölüm sebebinin “gıda zehirlenmesi” olduğu, hem yemeklerde kullanılan malzemenin hem de suyun sorunlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kesin ölüm sebebi: Gıda zehirlenmesi

Manisa’da geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda, kışladaki öğle ve akşam yemeklerinden yiyen yüzlerce asker zehirlenmiş, bu askerlerden er Hüsnü Özel  hayatını kaybetmişti. Savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede  Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporun yanı sıra çeşitli kurumlardan alınan bilirkişi raporları da yer aldı. Bu raporlara göre Özel’in kesin ölüm sebebi gıda zehirlenmesi... Bu zehirlenmeye yol açan sebep ise askerlerin yediği spagetti ve hindi sotedeki Salmonella ve Koliform bakterileri.  Ayrıca bu yemeklerin hazırlanmasında kullanılan kuyu suyu da yönetmeliklere uygun değil... Yine yemek hazırlanma sürecine dair kamera kayıtlarının izlenmesinden elde edilen rapora göre de yemek hazırlanırken ve sonrasında hijyen kurallarına uymayan birçok durumun yaşandığı tespit edildi.

Donmuş eti suda çözmüşler

İddianamedeki raporlardan birine göre yemekte kullanılan hindi etleri 22 Mayıs’ta soğuk hava deposundan çıkarıldı.  Bu etler +4 derecede uygun sürede çözülmesi ve ilgili mevzuata göre sıcak suda çözdürülmemesi gerektiği halde, etlerin sudan geçirilerek çözdürüldüğü, +4 derecede bekletilmesi gerekirken klima çalışan bir odada bekletildi. Dolayısıyla etlerin çözülme işlemi ve muhafazası usulüne uygun yapılmadı. Bunda hem yemek sağlayan firma personelinin hem de yemekleri denetleyen gıda kontrol heyetini teşkil eden askeri personelin sorumluluğunun olduğu belirtildi.

1 numaralı sanık eti suda çözen

“Taksirle ölüme sebep olmak” suçundan cezalandırılması istenen sanıklar arasında yemek firmasının Manisa temsilcisi Veysel Ahmet Gürcüm ve Tugay’ın mutfağından sorumlu Binbaşı Alper Akyol da yer aldı.  Donmuş eti mevzuata aykırı olarak suda çözen firma çalışanı Cahit Biçer de iddianamenin bir numaralı sanığı...

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