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Gezici Ali Atay milli Ayla filminde

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Gezicilere destek vermesiyle bilinen ve o dönem muhafazakar medya olarak tepki gösterdiğimiz Ali Atay adlı oyuncunun, şimdilerde milli Ayla filminde rol alıyor ve el üstünde tutuluyor olması dikkat çekiyor.
Gezici Ali Atay milli Ayla filminde
Gezici Ali Atay milli Ayla filminde Gezici Ali Atay milli Ayla filminde Gezici Ali Atay milli Ayla filminde

Gezi kalkışması esnasında bir taraftan devlet kanalı TRT'nin Leyla ile Mecnun dizisinde baş rolde oynarken, diğer taraftan Gezicilere destek vermesiyle bilinen ve o dönem muhafazakar medya olarak tepki gösterdiğimiz, hatta anarşist ve hırsız ilan ettiğimiz Ali Atay adlı oyuncunun, şimdilerde milli Ayla filminde rol alıyor ve el üstünde tutuluyor olması dikkat çekiyor. 

O dönem Gezicilere destek vermesi büyük tepki çekmiş, Ali Atay'ın TRT'deki ve ATV'deki dizilerine son verilmişti.

Aynı Ali Atay bugünlerde Kore Savaşı'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan " Ayla " filmiyle gündemde.

AA'nın aşağıdaki fotoğraf ve "Ayla filmi Berlin galasında izleyiciyle buluştu" başlığıyla geçtiği habere göre, "Cineplex Neukölln sinemasında düzenlenen galaya katılan oyuncular İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım ve Ali Atay, film gösteriminin ardından sahneye çıkarak Berlin'de seyircilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi."

Haberin devamı şöyle:

"Oscar'a gidemedik ama Berlin'e geldik"

"Ayla" filminde Astsubay Süleyman Dilbirliği karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, iki hafta önce vefat eden Süleyman Dilbirliği ve eşine rahmet dileyerek, "Oscar'a gidemedik ama Berlin'e geldik. O işlerde biraz siyaset dönüyor." dedi.

ayla.jpg

Üsteğmen Mesut rolündeki Murat Yıldırım da bu eserin aslında Süleyman Dilbirliği için yapılmış bir film olduğuna dikkati çekerek, "Süleyman Amca sanki filmi beklemiş gibiydi. Bu film onun için çok önemli ve değerliydi. Aslında bu film Süleyman Amca'ya yapılmış bir filmdi." diye konuştu.

"Ayla' filmini çekerken Oscar'ı düşünmedik"

Yıldırım, filmin Oscar'a aday gösterilmemesinin hatırlatılması üzerine bu konuya da değindi.

"Ayla" filmini çekerken Oscar'ı düşünmediklerini, bu fikrin sonradan oluştuğunu anlatan Yıldırım, "Bu film gidebilir miydi, evet gidebilirdi ancak bizi aşan bir durum. Oralarda lobiler dönüyor." ifadelerini kullandı.

Dilbirliği'nin silah arkadaşı Ali'yi canlandıran Ali Atay ise bu filmle Astsubay Dilbirliği'nin iyiliğini ortaya çıkardıklarını kaydetti."

GEZİ VE ALİ ATAY

Gezi kalkışması döneminde, devlet kanalı TRT ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi yönetmenine varana kadar tam kadro eylemcilere destek vermişti. Gezi Parkı göndermesi bile yapılan dizide Mecnun karakterini canlandıran oyuncu Ali Atay, Gezi'cilerin arasından paylaştığı bir fotoğrafta zafer işareti yapıyordu. Atay'ın bu fotoğrafı "devlet parasıyla devlete isyan" yorumlarına neden olmuştu.

leyla.jpg

"BOĞAZ'A DA BETON DÖKSÜNLER"

Ziyaret ettiği Gezicilere destek verip, "Boğaz’a da beton döksünler. Oradan yürünüp karşıya geçilebilir böylece. Trafiği de çözersiniz hem…" sözleriyle Hükümet'e göndermede bulunan oyuncu Ali Atay, yine aynı dönem gazetecilere, "Ne bakıyorsunuz lan, o..... çocukları" diye bağırdıktan sonra ardarda ağır küfürler etmişti. 

 

Habervaktim.com

 

 

 

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