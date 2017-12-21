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Rusya'dan ABD ve Avrupa'yı çıldırtacak hamle

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Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, beşinci nesil nükleer denizaltı 'Husky' projesini bugün incelemeyi planlıyor.
Rusya'dan ABD ve Avrupa'yı çıldırtacak hamle
Rusya'dan ABD ve Avrupa'yı çıldırtacak hamle Rusya'dan ABD ve Avrupa'yı çıldırtacak hamle Rusya'dan ABD ve Avrupa'yı çıldırtacak hamle

Tasarlanan yeni nesil denizaltı aracının Rus donanmasında şu anda kullanılan Şuka ve Yasen denizaltılarının yerine geçmesi bekleniyor.

Rus gemi yapım şirketleri, Yasen nükleerdenizaltılarının üretimi tamamlandıktan sonra yeni nesil denizaltının üretimine geçmeye hazır olduklarını ifade ediyor. Donanmadan yetkili isimler ise ilk Husky denizaltısının yapımına 2023-2024’te başlanabileceğini belirtiyor. Bu planın olağan bir şekilde uygulanması durumunda Rus donanması 2030’un sonuna kadar yeni nesil nükleer denizaltısına kavuşacak. 

Basına bu proje ile ilgili yansıyan bilgi çok kısıtlı olsa da, Husky’lerin şu anda test aşamasında olan ve ‘Tsirkon’ adıyla bilinen ZM22 kruz füzeli rampalarla donatılacağı anlaşılıyor. Tsirkon füzeleriyle ilgili bilgiler de çok kısıtlı, fakat füzelerin 300-500 kilometrelik mesafedeki hedeflere ulaşabileceği biliniyor.

KOMOYEDOV: KARŞILAŞTIĞIMIZ TEHDİTLER DAHA TEHLİKELİ 

Rusya Karadeniz Filosu eski Komutanı Amiral Vladimir Komoyedov, ''Karşılaştığımız tehditler gittikçe daha yoğun, belirgin ve tehlikeli hal alıyor. Bir şeylerle yanıt verilmeli. Ben çok amaçlı geminin maksimum evrensel olmasından yanayım. Gemide hem güvenilir bir tespit sistemi, hem de özellikle uzak mesafeler için silah kullanma sistemi bulunmalı. Bunun dışında hedeflerle ilgili verileri sadece kendi imkânlarıyla elde etmenin dışında uzaydan veya hava kuvvetlerinden hedef bilgileri de alınabilmeli'' diye konuştu.

SSCB’nin dağılmasıyla okyanusta dengelerin Rusya’nın aleyhine değiştiğini belirten Komoyedov, şu anda Rus donanmanın etkili caydırıcı unsur olarak Kalibr füzeleriyle değil, daha güçlü ve süpersonik füzelerle donatılmış yeni nesil nükleer denizaltılarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

YENİ DENİZALTI İKİ KAT DAHA AZ GÖRÜNÜLÜR OLACAK

Husky denizaltılarını şu anda kullanılan araçlardan farklı kılacak en önemli özelliklerden biri de şimdiye kadar ulaşılamayan akustik görünmezlik olacak. Son derece sessiz çalışacak olan yeni denizaltı, sonarlar için Yasen ve Şuka denizaltılarına göre en az iki kat daha az görünülür olacak.

Beşinci nesil denizaltılarının yapımında, düşük özgül ağırlığı ve tuzlu su ortamına karşı yüksek dayanıklılığı olan kompozit malzemeler kullanılacak. Gelişmiş elektronik sistemlerinin yanı sıra denizaltının ve üzerindeki silahların otomasyonu sayesinde Husky denizaltıları oldukça kompakt olacak ve birçok hedefi aynı anda takip edebilecek.

POPOV: YASEN DENİZALTISI 21. YÜZYIL HARİKASI 

Husky denizaltılarının yapımına geçilmesi için tamamlanması beklenen Yasen sınıfındaki denizaltılarının üretimi tam hız devam ediyor. Rusya Kuzey Filosu eski Komutanı Vyaçeslav Popov, nükleer denizaltıların ülke için taşıdıkları öneme şu sözlerle değindi: ''Bugün bir dünya savaşı çıkma olasılığı düşük. Fakat Suriye’deki gibi bir takım bölgesel çatışmalar riski yeterince yüksek. Bu stratejik tahmin dikkate alındığında çeşitli modifikasyonlardaki kruz füzeleriyle donatılan çok amaçlı denizaltılar, muazzam bir önem taşıyor. Zira bu denizaltılar yalnızca kara hedefleri için değil, su üzerindeki hedefler için de kullanılabiliyor. Yasen denizaltısını örnek alacak olursak, onun 21. yüzyılın harika bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Bu denizaltılarda gerekli her şey var. Ben böyle bir denizaltıda görev almayı hayal ederdim.''

Rusya’nın askeri deniz doktrinine göre Yasen denizaltıları, ilk Husky’ler üretilinceye kadar Rus donanmasının çok amaçlı denizaltı güçlerinin çekirdeğini oluşturacak. Deniz komutanları, Şuka ve Antey projeleri kapsamında üretilen çok amaçlı denizaltıları kullanımdan kaldırma konusunda pek aceleci davranmıyor. Bu denizaltılar Rusya’nın Kuzey ve Pasifik filolarında şimdiye kadar düzenli olarak kullanılmaya devam ediliyor.

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