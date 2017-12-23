Kuru kafa görünümlü göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

Gökdelen büyüklüğündeki 2015 TB145 isimli göktaşı bir kez daha gündemde. Zira kuru kafaya benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken göktaşı bir kez daha gezegenimizin yakınından geçecek.

İki yıl önce cadılar bayramı sırasında gezegenimizin yakınından geçerek yoluna devam eden 2015 TB145 göktaşının 2018'in kasım ayında bir kez daha Dünya'yı teğet geçeceği bildirildi. Ancak astronomlar, asteroidin Dünya için hiçbir tehdit taşımadığını kaydediyor.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.