'Almanya şimdi Türkiye'ye karşılık vermeli'

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde yayımlanan yorumda, Türkiye'nin attığı adımların ardından Almanya'nın da artık karşılık vermesi gerektiği belirtildi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da (SZ) yayımlanan yorumda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi ve Almanya'nın FETÖ yapılanmasına daha eleştirel bakması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'de cezaevinde tutulan Alman vatandaşlarının son dönemde art arda serbest bırakılmasına atıfta bulunan gazete, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 20 Temmuz'da açıkladığı yeni Türkiye politikasının işe yaradığını ve artık Almanya'nın da Türkiye'ye karşılık verme zamanının geldiğini kaydediyor.

"Ankara ile yakınlaşma imkanları mevcut. Bunun ilk adımı Gabriel'in Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi olabilir. Aylar süren kavgaların ardından bu tür bir buluşma, Almanya'daki birlikte yaşamı da derinden etkileyen bir krizde, en azından atmosferi yumuşatacak büyük bir ilerleme olur."

PKK VE FETÖ

Yorumda Almanya'nın terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılarına karşı mücadeleyi daha ciddi bir şekilde yürütme taahhüdünde bulunabileceği, ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ yapılanmasına daha eleştirel yaklaşmasının da Almanya'nın çıkarına olacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

DW TÜRKÇE