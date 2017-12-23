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Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü

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Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü
Sezon başında kadronun değişilmezi olan ama son 5 haftadır yedek kalan Ozan Tufan, önüne gelen şansı kaçırmak istemiyor. Genç yıldız Konya maçına çok yoğun konsantre oluyor.
Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü Ozan'ın büyük heyecanı! Gece gündüz bunu düşündü

İlk 11'e 5 hafta sonra dönecek olan genç orta saha, hafta boyu adeta gece gündüz maçı düşündü. 21 yaşındaki yıldız, hem mental hem de fiziksel anlamda maça motive oldu.

Konyaspor maçında orta sahadaki yerine geri dönmenin heyecanını taşıyan Ozan Tufan, başarılı bir maç çıkarıp, formayı kapmanın peşinde olacak. Bu süreçte de özellikle takım içerisinde çok saygı duyduğu kaptan Volkan Demirel'den destek gördü. Genç futbolcu, ağabey gibi gördüğü kaptan Volkan'dan sık sık maça dair fikir alışverişinde bulundu. 

 
Öte yandan, taktiksel dizilimde de Ozan'ın önemli bir yeri olacak, genç oyuncu orta sahada çift yönlü isim olarak görev yapacak.

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