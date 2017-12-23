"Sıkıntı mı var koçum?"

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşini bırakıp Selin İmer ile evlendikten sonra hayranlarının gözünden düşmesinin ardından tepkiler hala devam ediyor.

Sosyal medyada takipçileri ile polemik yaşayanlar arasına Mustafa Ceceli de katıldı. İrem Derici'nin kendi hesabında paylaştığı Mustafa Ceceli ile çektirdiği fotoğrafa bir kullanıcı "Ceceli içten pazarlıklı, dönek bir insan" deyince ortalık karıştı.

Mustafa Ceceli, İrem Derici'ye yapılan bu yorumu görünce çıldırdı. Ceceli yapılan yoruma kayıtsız kalamayarak yaptığı yorum ile takipçilerini şoke ettiç

Ceceli, "Sıkıntın mı var koçum?" diyerek mafyavari sözler söyledi. Hacı lakaplı şarkıcı daha sonra da "Bilmediğin konularda çeneni kapamayı öğretmediler mi sana? Öğretiriz" diyerek tehditlerine devam etti.