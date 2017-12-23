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Üst düzey PKK'lı terörist itirafçı oldu

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Üst düzey PKK'lı terörist itirafçı oldu
Terör örgütü PKK’nın üst düzey ismi yakalandı. Sözde özel kuvvetler sorumlusu olan teröristin verdiği bilgilerle PKK’ya ağır darbe vuruldu.
Üst düzey PKK'lı terörist itirafçı oldu Üst düzey PKK'lı terörist itirafçı oldu Üst düzey PKK'lı terörist itirafçı oldu

MİT ve Mardin İl  Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye sınırı kırsalında terrör örgütünün sözde Türkiye özel kuvvetler sorumlusu Musa kod adlı Koçali  Bala yakalandı. 

İtirafçı olan Bala,  örgütün bölgedeki en önemli sığınak ve barınaklarının yerini gösterdi. İstanbulve diğer büyükşehirlerdeki  bombalı saldırıların planlayıcısı olan Bala'nın gösterdiği yerlerde150 kilo plastik ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde olan Bala’nın yakalandığı operasyonda Adana Valiliği’ne 24 Kasım 2016’da bombalı saldırı düzenle yen sözde özel kuvetler üyesi terörist Çiçek Karabulut etkisiz hale getirildi.

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