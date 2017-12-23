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ABD Savunma Bakanından savaş sinyali

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." dedi.
ABD Savunma Bakanından savaş sinyali
ABD Savunma Bakanından savaş sinyali ABD Savunma Bakanından savaş sinyali ABD Savunma Bakanından savaş sinyali

Mattis, iki gün süren ABD üsleri ziyaretinin son durağı 82. Hava Bölüğünde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanı Mattis, askerlerden savaşa hazır olmalarını istedi

ABD Savunma Bakanı, ABD'nin sözlerinin, güçlü ve hazırlıklı bir silahlı kuvvetler tarafından desteklenmesi halinde diplomasinin savaşı önlemenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

Mattis askerlere ayrıca ilk baskısı Kore Savaşı'ndan 10 yıl sonra 1963'te çıkan T.R. Fehrenbach'ın "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabını okumalarını tavsiye etti.

ABD'nin Güney Kore'de daimi olarak konuşlu 28 bin civarında askeri bulunuyor.

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