Ölümden döndüğü o yolda askeri ziyaret etti!

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Hakkari'deki AK Parti İl kongresinde bulunmak için Hakkari'ye gitti.
Van üzerinden Hakkari'ye giden Köseoğlu, Hakkari'den Çukurca'ya askeri sevkiyat yapan konvoyla karşılaşınca konvoydaki askeri ziyaret etti. Köseoğlu bir süre askeri aracın da içine geçerek güvenlik güçleri ile sohbet etti.
BOMBALI SALDIRIDAN SON ANDA KURTULMUŞTU
Geçtiğimiz Ağustos ayında AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Van- Hakkari karayolunda ölümden dönmüştü. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen ve Köseoğlu'nun geçişi sırasında patlatılmak istenen el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edilmişti.
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