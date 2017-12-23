ABD’den Türk şirketine Kudüs teklifi

ABD’nin teklifini değerlendiren firma yönetiminin Kudüs’ün statüsünün farklı olduğunu ve sorun yaşayabilecekleri gerekçesiyle bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Star gazetesinden Kemal Gümüş'ün haberine göre Enka İnşaat konu ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken daha önce İstanbul’da İstinye’deki ABD Konsolosluğu binasını yapan firma olduğu belirtildi.

Enka İnşaat, bugüne kadar ABD’nin Nepal, Cezayir, Kamerun, Gine, Mali, Sierra Leone, Bosna Hersek, Cibuti, Burundi ile Papua Yeni Gine’deki büyükelçilik binalarını inşa etti.

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