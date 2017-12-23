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Ömür boyu nafaka yuva yıkıyor

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Ömür boyu nafaka yuva yıkıyor
Boşanmalar artarken evlilikler azalıyor. Süresiz nafaka gibi düzenlemelerle çiftlerin boşanması adeta teşvik edilirken, TÜİK’in açıkladığı 2016 boşanma davaları rakamları felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Ömür boyu nafaka yuva yıkıyor Ömür boyu nafaka yuva yıkıyor Ömür boyu nafaka yuva yıkıyor

Süresiz nafaka gibi düzenlemelerle çiftlerin boşanması adeta teşvik edilirken, TÜİK’in açıkladığı 2016 boşanma davaları rakamları felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Resmi rakamlara göre, sadece 2016 yılında toplamda 212 bin 945 boşanma davası açılırken, uzmanlara göre boşanmaların en büyük nedenleri arasında ekonomik sıkıntılar ve şiddetli geçimsizliğin yanı sıra ‘Ömür Boyu Yoksulluk Nafakası’ başı çekiyor!

İLK ANLAŞMAZLIKTA MAHKEMENİN YOLU TUTULUYOR

Son yıllarda boşanmaların artmasının nedenleri arasında uzmanlara göre, şiddetli geçimsizlik, ekonomik sıkıntılar gibi sebepler yer alırken, ülkemizde uygulanmakta olan ‘Ömür Boyu Yoksulluk Nafakası’ ise boşanmaları hızlandırdı. Uzmanlara göre, evlenecek çiftlerin aceleci davrandığı ve uyum üzerinde detaylı durulmadığı ve evlilikteki ilk anlaşmazlıkta süresiz nafakaya güvenerek, hemen boşanma kararı alındığı ileri sürülüyor.

SÜRESİZ NAFAKAYA SINIR GETİRİLSİN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve uzmanlar, süresiz nafaka uygulamasına tepki gösterirken, hâkimlerin boşanan kadının nafaka hakkını 2-3 yıl gibi sürelerle sınırlı tutmasının daha adaletli olacağı görüşünde.

BOŞANMALAR ARTARKEN EVLİLİKLER AZALIYOR

* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2004’te 91 bin 22 olan boşanan çift sayısı 10 yılda yaklaşık yüzde 38 artışla 2013’te 125 bin 305’e yükseldi.

* Evlilikler ise söz konusu dönemde azalan bir seyir izledi. 2004’te 615 bin 357 olan evlenen çift sayısı 2013’te 600 bin 138’e geriledi.

* 2004’ten bu yana 2013 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 75 bin 765 çift boşandı. Aynı dönemde evlenen çiftlerin sayısı ise toplam 6 milyon 144 bin 124 oldu.

* 2013 yıl sonu verilerine göre, 2004 yılına oranla evlenme oranı yüzde 2,5 azalırken, boşanma oranı yüzde 38 arttı.

* 2016 yılında toplam 212 bin 945 boşanma davası açılırken, bunlardan 113 bin 892’si, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan ‘çekişmeli’ davalardan oluştu.

Millî Gazete

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