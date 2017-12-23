23 Aralık 2017 Cumartesi5 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:19Öğle 13:10İkindi 15:26Akşam 17:48Yatsı 19:14
    • 14°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 111.099 -0.16
  • Altın: 156,375 0.48
  • Dolar: 3,8121 -0.14
  • Euro: 4,5104 -0.44

Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı

»
Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Aralık'ta hizmete giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirtti.
Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.
 
Tüfenkci, elektronik ticarette güven ortamını tesis etmek amacıyla uygulamaya konulan ETBİS ile kayıt dışılığın önüne geçileceğini söyledi.
 
Elektronik ticaret yapan işletmeleri ETBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda uyaran Tüfenkci, şunları kaydetti:
 
"İşletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için 31 Aralık'a kadar kayıt ve bildirim işlemlerini 'www.eticaret.gov.tr' üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Elektronik ticaret yapan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce ETBİS'e kayıt olacak ve faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları Bakanlığa bildirecek. ETBİS'e kaydolan ve bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleriyle Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler bu adresten yayınlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacak."
 
Tüfenkci, bu kapsamda, e-ticaret istatistikleri oluşturulacağına işaret ederek, ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebileceğini vurguladı.
 
Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon internet kullanıcısıyla e-ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, ETBİS ile elektronik ticaret hacminin artırılabilmesi için öncelikle tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Piyasalar alt üst olacak! 2 tarihi karar kapıdaPiyasalar alt üst olacak! 2 tarihi karar kapıdaBitcoin fiyatları New York Borsası ve Goldman Sachs cephesinden gelen son dakika haberleriyle yükselişe geçti.
Yerli otomobile iddialı talipYerli otomobile iddialı talipYerli otomobil için firmalar kıyasıya rekabete girdi. İllerden birbiri ardına üretim talepleri gelirken, bir teklif de Eskişehir'den geldi.
1 Ocak itibariyle indirim geliyor1 Ocak itibariyle indirim geliyorMaliye Bakanlığınca, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulacak.
Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarıBakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarıGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Aralık'ta hizmete giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirtti.
Şimşek: Çalışandan, üretenden yanayızŞimşek: Çalışandan, üretenden yanayızBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Hükümetlerimiz emekçiden, çalışanlardan yana net bir politik tavır koymuştur. Tercihimiz nettir, biz çalışandan, üretenden yanayız." dedi.
O ücret artık onaysız alınamayacakO ücret artık onaysız alınamayacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücrete düzenleme geldi.
  • Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi23 Aralık 2017 Cumartesi 11:22
  • SPK'dan Bitcoin uyarısı! Çok dikkat edin23 Aralık 2017 Cumartesi 11:20
  • Bir gecede çökebilir! Paranızı alamazsınız23 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
  • Yüksek faize rağmen rekor kapıda23 Aralık 2017 Cumartesi 11:14
  • İşler durma noktasına gelmişti! TL'ye geçiyorlar23 Aralık 2017 Cumartesi 10:20
  • Bu hafta bunu yapan paraya para demedi23 Aralık 2017 Cumartesi 09:50
  • Babaya 'analık hakkı' geliyor23 Aralık 2017 Cumartesi 09:16
  • 3.5 milyar dolarla rekor geliyor23 Aralık 2017 Cumartesi 09:15
  • 5 milyar $’lık yatırım rüzgârı23 Aralık 2017 Cumartesi 08:50
  • 2018 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!23 Aralık 2017 Cumartesi 08:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri