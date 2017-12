38 günlük bebeği öldürmüşlerdi... Karar çıktı

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi önceki gün karar verdi. Mahkeme, bebeğe ilk kaldırıldığı hastanede müdahalede bulunan doktorun ve Adli Tıp raporu ışığında, bebeğin cinsel istismara maruz bırakılarak ölümüne sebep olmaktan ceza verdi. Buna göre, ağır ceza mahkemesi, sanık Ferdi A’ya bebeği “Canavarca his saikiyle öldürmekten” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; bebeğe “cinsel istismar” eyleminden dolayı ayrıca 15 yıl hapis cezası verdi. Sanık anne Pınar T’ye ise “Altsoyu olan bebeğin canavarca his saikiyle öldürülmesi eylemine iştirakten” ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Sanık Yılmaz G. ise bebeğin “canavarca his saikiyle öldürme eylemine yardım etmekten” 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dava sırasında, anne ve sanıklar suçlamaları reddetmişti. Anne Pınar T duruşmada, “Ferit A ile duygusal bir ilişkimiz vardı, evlenmeyi düşünüyorduk. Çocuğun vücudundaki morluklar için Ferit A beni suçluyor. Benim şizofren olduğumu söylüyor, bu suçlamayı kabul etmiyorum. Benim akli dengem yerindedir” dedi. Sanık Ferit A da, “Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben hem bebeğe hem de annesine üzüldüğüm için yardım ettim” demişti.

Sanık Yılmaz G ise olayla ilgisi olmadığını belirterek, “Ben Pınar T’nin annesini bebeği bunların elinden alması için uyardım. Çünkü bebek her gün bir otelde kalıyordu. Ama anne beni dinlemedi” diye savunma yapmıştı.