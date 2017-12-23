Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: O yasak kalkıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari il kongresinde Trump'a bir mesaj daha gönderdi ve Hakkarililere müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'de "Bahardan itibaren yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz. Sizler de yaylalarınıza sahip çıkmalısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Hakkari teşkilatın da görev alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakkarili kardeşlerimizin kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. 2019 seçimlerin da Hakkari AK Partiye sahip çıkacaktır.

Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına teşekkür ediyorum. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

İşsizlikten şikayet ediyorsak bunun sebebi terördür. Hakkari de 1 KM bölünmüş yol vardı biz buna 85 KM bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimizde bir çok insanın rüyasında göremeyeceği bir havalimanı inşaa ettik.

Yatırımlarımızın tamamlanmasıyla 24 saat su verilecek. İstanbul gibi susuz İstanbul gibi bir yerde Belediye Başkanlığı yaptım.

Terör örgütünü arkasına alıp siyaset yapanlar buradaki insanımızı değil dağdaki teröristleri düşünüyor. Bizim derdimiz Hakkarideki kardeşim insanca yaşama ulaşabildimi, suyuna kavuştumu bizim derdimiz buydu. Terör Örgütünün yıkıp yaktığı Yüksekovayı biz ayağa kaldırdık.

TRUMP'A DOLAR MESAJI

Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde çıktı mı? Kudüs meselesinde dolarlar neredeydi? Tehdit ettiler. Kim oy verdi. Adını bile duymadığım yerler. Dolarlar sadece oraya yetti. Sadece 8 ülkeydi. 128 ülke ne dedi siz dolarlarla bizi satın alamazsınız. Bizim irademizi alt etmeye yetmez dedi. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmıyormuş. Bende şimdi diyorum ki Terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir.

"YAYLALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ"

Önümüzdeki yıldan itibaren yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz ama yaylalarımıza sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte, al sana bir baş hayvan diyecek misiniz? Mesele o. Eğer öyleyse buyrun yaylara çıkın, güvenlik de bizden inşallah. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı. Hedeflerimiz çok büyük. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tek hesabımızı geçmişi bir kenara bırakarak çocuklarımıza umut dolu bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir. Biz sizlere hizmetkar olmaya geldik.

Ülkemizin son 15 yılı faşist kafayla savaşma dönemi oldu. Bizde damdan düştük. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşayanların ne düşündüğünü en iyi biz biliriz. Hakkari'deki Diyarbakır'daki Bingöl'deki kardeşlerimizin kökenine inancına dil uzatan herkes karşısında önce bizi bulur.

"BENİM HAKKARİ'DEKİ KARDEŞİMİN HUZURUNU KAÇIRAMAZLAR, YETTİ ARTIK"

Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama oradakilerin zihinleri buradaki kardeşlerimin zihinlerinden çok çok uzaktır. Coğrafyamıza yönelik topyekün bir saldırı var. Bizim bölünmemiz düşmanın işine gelir. Türkiye yoksa Hakkari'de yok Hakkari yoksa bizde yokuz. 40 yıldır bu ülkede insanımızın huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacak. Yetti artık.

Birilerinin çıkarı bölücülükten geçiyorsa bizim çıkarımız da vahdetten bir olmaktan geçiyor. Kudüs ile yaşanan durum da ne yaptık. İstanbul'da tüm üyelerimizi davet ettik. 1 haftalık çalışmayla ABD'nin İsrail ile birlikte o olumsuz kararını 128 üyeyle tersine çevirdik. Demek ki iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti tanınması girişimi bölgemize yönelik oynanan oyunun bir parçasıdır.

Dünya 5'ten büyük mü büyük Amerika 1 kaldı.

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