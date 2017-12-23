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Piyasalar alt üst olacak! 2 tarihi karar kapıda

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Bitcoin fiyatları New York Borsası ve Goldman Sachs cephesinden gelen son dakika haberleriyle yükselişe geçti.
Piyasalar alt üst olacak! 2 tarihi karar kapıda
Piyasalar alt üst olacak! 2 tarihi karar kapıda Piyasalar alt üst olacak! 2 tarihi karar kapıda Piyasalar alt üst olacak! 2 tarihi karar kapıda

NYSE bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri bazlı borsa yatırım fonu başvurusunda bulunurken Goldman Sachs yatırım bankası da kriptoparalar için işlem masası kurmaya hazırlanıyor.

Bitcoin fiyatları dün tarihi kayıpla bir ara 12 bindoların altına inmesine rağmen bugün alt coin piyasasıyla birlikte iki cepheden gelen olumlu son dakika haberleiyle yeniden yükselişe geçti. Bitcoin fiyatı yeniden 15 bin dolar eşiğini zorlamaya başladı ve 11:10 itibarıyla yüzde 6.7 artışla 14.352 dolara çıktı.
 
Bitcoin fiyatlarında görünümün pozitife dönmesinde Bitcoin hakkında tarihi sayılabilecek iki gelişme var.

İlki New York Borsası'nın, ABD Sermaye Piyasası Kurulu kısa adıyla SEC'ye Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yönelik iki adet Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusunda bulunması.
 
BİTCOİN KORKULARININ GİDERİLMESİ UMULUYOR
 
ProShares tarafından yapılan başvuruda borsa yatırım fonları Bitcoin ETF ve Short Bitcoin ETF adıyla adlandırılan söz konusu fonlar Bitcoin alım satımı yapmayacak fakat vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapacak. Yani Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri yükseldikçe fon da yükselecek ya da azaldıkça fonun da azalacak.
 
Fonun saklayıcı kuruluşu ise ABD'nin en eski yatırım bankalarından biri olan Brown Brothers Harriman yapacak. Kriptopara borsa yatırım fonları Bitcoin'in temel yatırım araçlarına dönüşebilmesi açısından büyük önem arz ediyor.

ABD piyasalarında borsa yatırım fonları diğer yatırım araçlarına nazaran daha yüksek likidite ve düşük ücretlere sahip olmasından dolayı geniş erişilebilirlik özelliğine sahip. Uzmanlar, düzenlenmiş yatırım aracı olacağından dolayı Bitcoin borsa yatırım fonlarının daha dikkatli yatırımcıları çekebileceğini düşünüyor.

Bitcoin borsa yatırım fonlarının işleme girmesi için onayına gerek duyulan ABD Sermaye Piyasası Kurulu daha önceki benzer başvuruları kriptopara piyasalarındaki düzenleme zaafiyeti, aşırı dalgalanma ve manipülasyona açık olması nedeniyle reddedilmişti ancak New York Borsası (NYSE) borsa yatırım fonları bazındaki vadeli işlemlere izin verilmesiyle bu tür korkuların giderilmesini umuyor. 

GOLDMAN SACHS BİTCOİN İŞLEM MASASI KURACAK

Bitcoin fiyatlarını ve tüm kriptopara piyasasını olumlu yönde etkileyen bir diğer gelişmede Goldman Sachs'ın kriptoparalar için ayrı bir işlem birimi kuruyor olması. 550 milyar dolar civarında piyasa hacmi olan kriptopara masasının gelecek yıl haziran ayında faaliyete geçmesini planlayan Goldman Sachs bu anlamda pazar yaratan ilk büyük Wall Street bankası olacak.
 
Goldman Sachs bitcoin vadelilerinin sunulduğu Cboe Global Markets ve CME Group´tan da kriptopara satın alan birkaç büyük şirketten biriydi. Citigroup ve Bank of America "bekle ve gör" yaklaşımındaki diğer Wall Street bankalarıdan bazıları.
 
Wall Street Bankası Goldman Sachs´ın kripto para işlem masası kuracağını duyurmasının ardından, hafta ortasından bu yana inişte olan kripto para birimlerinin yönü yeniden yukarıya döndü.
 
Fiyatların yükselmesiyle, internet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi de fiyat artışlarına bağlı olarak genişlemeye başladı.
 
Goldman Sachs'ın kripto para işlem masası kuracağını duyurmasının etkisiyle, 12 bin dolar altına inen Bitcoin fiyatı artarak yeniden 15 bin dolar eşiğini test etmeye başladı.
 
Bitcoin 240 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,377 adet kripto paranın oluşturduğu 550 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.1'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 46.7 milyar dolar olarak kaydedildi.
 
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler saat 11:10 itibarıyla Bitcoin yüzde 6.75, Litecoin yüzde 13.27, Ethereum yüzde 8.05, Bitcoin Cash yüzde 19.58 ve Ripple yüzde 8.6 yükseldi.

HABERTÜRK

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