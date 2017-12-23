23 Aralık 2017 Cumartesi5 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:19Öğle 13:10İkindi 15:26Akşam 17:48Yatsı 19:14
    • 14°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 111.099 -0.16
  • Altın: 156,375 0.48
  • Dolar: 3,8121 -0.14
  • Euro: 4,5104 -0.44

Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor

»
İhtiyaç fazlası olarak değerlendirilen sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde 4 yıllık çalışma süresini geçirip, başarılı olurlarsa görev yaptıkları yerde kadroya atanabilecek.
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor

Sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanıyor.

Sözleşmeli Öğretmenlerin İstihdamına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, 17. maddede yer alan "eğitimine" ibaresi "sürecine" şeklinde değiştirildi. Bunun yanında sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istedikleri takdirde görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Mezun olunan programın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yerlere uygun olması

Bakanlıkça utgun görülen pedagojik formasyon belgelerinin olması

KPSS'de taban puan ve üzerinde bir puan alınmış olması

Memurluk ya da öğretmenlikten çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması

HER ŞUBAT ATAMA VAR

Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılıyor. Başvuru şartları kabul edilen sözleşmeli öğretmenler sözlü sınava giriyor. Bu sınavda da 60 ve üzeri puan alanlar sözleşmeli öğretmenlik için tercih yapabilir.

Tercihlerden sonra da çekilen kurayla sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri belli oluyor. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılıyor. BSözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmiyor

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Eğitim kurumunun ya da departmanın kapanması, bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendiriliyor.

İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona eriyor.

YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorİhtiyaç fazlası olarak değerlendirilen sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde 4 yıllık çalışma süresini geçirip, başarılı olurlarsa görev yaptıkları yerde kadroya atanabilecek.
BAE'den Abbas'a şok 'Erdoğan' talebi!BAE'den Abbas'a şok 'Erdoğan' talebi!BM'de ABD aleyhinde tavır alan BAE'nin bu hamle karşısında Filistin yönetiminden "Erdoğan ile bir daha görüşme" talebinde bulunduğu öğrenildi.
Türkiye'den BEA'ya unutamayacağı mesaj!Türkiye'den BEA'ya unutamayacağı mesaj!Fahrettin Paşa'ya dil uzatan BAE Dışişleri Bakanı'na, Ankara'daki büyükelçilik üzerinden unutulmayacak mesaj gönderildi.
BM oylamasındaki bu detaya dikkatBM oylamasındaki bu detaya dikkatBM Genel Kurulu'nda verilen tarihi Kudüs kararının bir zorlayıcılığı olmasa da fiilen önemli neticeleri olacak. Öte yandan ABD-İsrail ve Arap bloğunun hamlelerine hazır olunmalı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: O yasak kalkıyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: O yasak kalkıyor!Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari il kongresinde Trump'a bir mesaj daha gönderdi ve Hakkarililere müjdeyi verdi.
81 il valiliğine gönderildi! Kırmızı alarm...81 il valiliğine gönderildi! Kırmızı alarm...İçişleri Bakanlığı, 81il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı, “ Yılbaşına İlișkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.
  • Erdoğan'ın avukatı açıkladı: Davacı oldum!23 Aralık 2017 Cumartesi 13:00
  • ABD’den Türk şirketine Kudüs teklifi23 Aralık 2017 Cumartesi 12:08
  • Ömür boyu nafaka yuva yıkıyor23 Aralık 2017 Cumartesi 12:05
  • Pasaport harçları hakkında önemli karar!23 Aralık 2017 Cumartesi 12:00
  • Üst düzey PKK'lı terörist itirafçı oldu23 Aralık 2017 Cumartesi 11:52
  • MİT’çiyim diyen dolandırıcıya suçüstü23 Aralık 2017 Cumartesi 11:45
  • Katliamda yürek yakan detay: 3 yıl sonra...23 Aralık 2017 Cumartesi 11:00
  • Melih Gökçek yaptırmıştı: Dün gece söküldü!23 Aralık 2017 Cumartesi 10:25
  • Adana'da ele geçirilen kaçak tavuk kesimhanesi mide bulandırdı23 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
  • Hukuk öğrencileri kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı23 Aralık 2017 Cumartesi 10:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri